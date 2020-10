Finalitza la històrica baralla territorial entre Hostalric i Sant Feliu

Les disputes territorials són un clàssic entre bandes, organitzacions, veïns, tribus i governs. També han estat presents, des de fa cent anys, entre els Ajuntaments d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu. Aquests dos municipis es disputaven als tribunals la delimitació territorial que els separa i ara han segellat un acord que posa punt final a la disputa.

La baralla territorial va començar l'any 1923, quan un tribunal va invalidar la línia existent que delimitava els dos territoris. Des d'aleshores, cada ajuntament delimitava el territori en funció del que establien en els seus plantejaments urbanístics. En els darrers anys, però, el conflicte va escalonar i ambdues administracions van portar la disputa als jutjats, on hi havia set litigis en curs –cinc iniciats per Hostalric i dos iniciats per Sant Feliu de Buixalleu– sobre aquest aspecte en diverses instàncies judicials i que gràcies a l'entesa quedaran suspesos, tot i que l'acord signat estableix la possibilitat de reprendre'ls en cas que s'anul·li.

De fet, segons els plantejaments que establien els municipis, hi havia empreses ubicades a la frontera que pertanyien de manera paral·lela als dos termes. L'acord signat entre els dos Ajuntaments permetrà que Hostalric augmenti en 14.000 metres quadrats de superfície, mentre que Sant Feliu de Buixalleu ha demanat una sortida segura d'accés a la C-35 amb la sortida de Grions cap a la carretera comarcal. L'acord ha estat ratificat per unanimitat pels plenaris dels dos municipis. Ara, caldrà realitzar l'acta de delimitació amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i posteriorment caldrà que els dos municipis ratifiquin aquesta acta a través del plenari i després també hauran de modificar els seus respectius Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que a la vegada, hauran de tenir el vistiplau de la delegació d'Urbanisme.

L'acord signat té una validesa de quatre anys i contempla la possibilitat que, en cas que no fructifiqui, les administracions reprenguin els litigis que estaven en curs.



La visió dels alcaldes

L'alcalde de Sant Feliu de Buixalleu, Josep Roquet (JxCat), exposa que l'acord era «necessari»: «Per les finques ubicades en sòl industrial l'acord era molt necessari per garantir una seguretat jurídica perquè les empreses no quedessin dividides en dos municipis». L'alcalde afegeix que «hem sigut generosos en aquest sentit», en al·lusió als 14.000 metres quadrats de sòl que ara esdevindrà d'Hostalric i conclou que l'acord ha tardat tants anys perquè «sempre hi ha hagut molts interessos pel mig i això ha fet que dibuixar una línia, que sembla fàcil, es compliqués tant de temps». L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol (Sumem-ERC), considera que l'acord «no és un intercanvi de cromos» tot i que la superfície que guanyen els permetrà ampliar el polígon industrial: «Això permetrà la implantació de noves empreses al municipi i la generació de nous llocs de treball», insisteix Papiol. Els dos batlles coincideixen que l'acord representa una «entesa històrica» per als dos municipis.