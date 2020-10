L'hospital de Blanes fixa un sistema de control per garantir un acompanyant per pacient

Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i Blanes, el de Blanes i el de Calella, han establert un sistema de control mitjançant una targeta per garantir la mesura d'un sol acompanyant per pacient hospitalitzat. El sistema es posa en funcionament aquest dilluns i les targetes les entregarà i les recollirà el personal de seguretat que controla l'accés als centres. S'entregaran dins de les franges horàries establertes per fer visites i només es podran visitar els pacients que no siguin sospita o positius per la covid-19. L'acreditació porta el número d'habitació i el llit i el visitant l'haurà d'ensenyar en cas que el personal sanitari li requereixi.