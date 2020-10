El Consell Comarcal pagarà 1.250 euros per una llicència d'obres que en costa 25.000

El Consell Comarcal de la Selva (CCS) només pagarà un 5% de l'import corresponent a la llicència d'obres per reformar el nou local que ha d'aglutinar tots els serveis a la ciutadania a finals d'any. Segons va explicar l'alcaldessa, Susagna Riera (JxC), la quota total de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en aquest cas és de 25.000 euros, dels quals l'ens comarcal només en pagarà uns 1.250 euros.

Aquesta bonificació del 95% de la quota va ser aprovada en el ple celebrat ahir al vespre amb els vots a favor de dos dels tres socis de l'equip de govern ( JxC i IdS) i el PSC. El tercer soci, ERC, hi va votar en contra, després de fer constar que l'obra que vol fer el Consell Comarcal «no compleix els supòsits» per acollir-se a la bonificació. «L'ordenança fiscal diu que és per a edificis d'especial interès municipal i, explícitament, parla de promoció d'habitatges protegits, tutelats, CAPs, escoles i videoteques», va explicar el regidor Joan Martí, qui va advertir que, en cas d'aprovar-se la bonificació, el consistori estaria «cometent un error i alguna cosa més greu».

També hi va votar en contra la CUP, pel mateix motiu que ERC i subratllant que l'ens comarcal no serà propietari del local a reformar, sinó que serà llogater. «L'ordenança parla d'edificis de propietat pública. I aquest local és d'un privat llogat per un preu altíssim», va criticar la portaveu Sylvia Barragan, qui va remarcar que el Consell Comarcal ha de pagar l'impost «com qualsevol persona que vol fer obres a casa seva.

Per la seva part, el PSC hi va votar a favor tot assegurant que el nou local «és una millora per Santa Coloma». «Ara estem ben estrets. Els usuaris no hi cabem. No s'ha de discutir res», va etzibar la regidora Beatriz Ventura. També des d'Ids hi van votar a favor argumentant que la centralització de serveis mourà un gran volum de persones de la comarca que «potser aniran a esmorzar, a fer el cafè o al supermercat aquí», va dir l'edil Pep Prat.

Finalment, des de JxC, l'alcaldessa, Susagna Riera, va defensar el projecte de l'ens comarcal assegurant que és una «necessitat», ja que els equipaments actuals estan «dispersos, obsolets, són petits i de difícil accés». «Considerem que és un avantatge tenir aquests serveis a Santa Coloma i, a més, s'ha de tenir en compte de cara a la dinamització de Santa Coloma», va destacar.



En marxa a finals d'anys

El local que el Consell Comarcal de la Selva reformarà es troba situat a l'entrada de la capital selvatana des de Sils, té una superfície de 1.578 metres quadrats i concentrarà els serveis de consum, habitatge, cadastre o gestió tributària -entre d'altres- que ara estan instal·lats en diferents locals i habitatges llogats de Santa Coloma.

Anteriorment, aquest local havia estat un concessionari de cotxes de la marca Renault i un basar xinès. Segons va explicar fa unes setmanes el president de l'ens, Salvador Balliu, aquests treballs estaran enllestits a finals d'any. Actualment l'obra per reformar l'equipament ja es troba en procés de licitació per un import d'1.231.249,39 euros (IVA inclòs) i un període d'execució de set mesos i set dies.

El procés per unificar els serveis d'atenció al ciutadà es va iniciar l'any 2018. En aquell moment, Balliu va explicar a Diari de Girona que la decisió d'unificar els serveis que gestiona el Consell Comarcal sorgia de la «necessitat», ja que aquest ens cada vegada havia d'assumir més tasques derivades pels ajuntaments, un fet que va suposar un increment de la plantilla. El desembre d'aquell any, el màxim dirigent del Consell va puntualitzar que s'havia fet un contracte de lloguer per 20 anys i 3.000 euros mensuals i que la previsió era tenir-lo obert el maig de l'any 2019. Un termini que no es va poder complir per «un problema d'uralita» en el sostre de l'equipament. Cal recordar que el fibrociment d'amiant, conegut popularment com a «uralita», és un material contaminant que inhalat pot provocar fibrosi dels pulmons (asbestosi) o diversos càncers. Unes tasques que en aquest cas van anar a càrrec del propietari però que -segons Balliu- van endarrerir molt els treballs que s'han de fer en aquest local i per tant també l'obertura de l'oficina.

Respecte a les tasques que s'hi han d'executar, en el projecte es detalla que caldrà retirar totes les instal·lacions existents i fer-ne de noves. Concretament caldrà canviar tot el sistema elèctric i de sanejament, implementar mesures de seguretat i prevenció de riscos, instal·lar un sistema de telecomunicacions i ventilació, separar espais de treball o comprar mobiliari.