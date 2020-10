Endesa renova el centre de transformació de Blanes

Endesa ha renovat el centre de transformació de Blanes dotant-lo de cabines «d'última generació» per reforçar la qualitat i la continuïtat del subministrament a la comarca. Els treballs han suposat una inversió de 25.0000 euros i han permès substituir les tradicionals cabines elèctriques per unes de noves, que incorporen un gas amb característiques aïllants. A més, els nous aparells tenen una major capacitat d'extinció en cas que hi hagués algun incident i milloren la seguretat de la infraestructura. L'actuació forma part del pla d'inversió de la companyia a la comarca de la Selva.