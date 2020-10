Lloret fa una modificació de crèdit de més d'1,8 milions per fer inversions

Fer una modificació de crèdit d'1.885.000 euros per acabar les obres de la plaça Pere Torrent, adequar una nau d'entitats, remodelar l'antiga caserna de la Policia Local o ajudar els allotjaments turístics del municipi. Això és el que va aprovar dilluns, en el ple municipal, l'equip de govern de Lloret de Mar (JxC, ERC i no adscrits) sense el suport de cap grup de l'oposició (Força Lloret, En Comú Podem, Cs i PSC).

De fet, aquest va ser un dels punts més polèmics d'una sessió que inicialment s'havia de fer el 28 de setembre però que es va posposar per la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. L'encarregada d'exposar la proposta va ser la regidora de serveis econòmics, Lara Torres, qui va explicar que part de la modificació es fa per poder utilitzar el romanent del pressupost del 2019 i que una part dels diners provenen d'una subvenció de la Diputació de Girona, del deute públic o del contracte de manteniment de parcs i jardins, entre d'altres.

Les inversions que vol tirar endavant l'equip de govern són: l'adquisició d'un local per ubicar-hi de manera definitiva el Centre de Distribució d'Aliments (CDA), amb una inversió de 305.000 euros; la construcció d'una nau d'entitats, 600.000 ?; la remodelació de l'antiga caserna de la Policia Local, 445.000 ?; la finalització de les obres de la plaça Pere Torent, 170.000 ?; una reforma de l' skatepark per incorporar nous elements, 17.000 ?, i una reforma de 30.000 euros per al Museu del Mar. Amb relació a la covid, aquesta modificació també pretén destinar 250.000 euros a ajudes als allotjaments turístics per pal·liar els efectes de la pandèmia o 10.000 euros per cobrir les despeses de neteja i desinfecció del mercat municipal.



Malestar de l'oposició

La proposta no va ser ben rebuda pels quatre grups de l'oposició, que van acusar l'equip de govern de «deslleial» per «no consensuar» les inversions amb els 21 regidors que conformen el ple municipal.

El més bel·ligerant va ser el portaveu d'En Comú Podem, Miguel Gracia, que va carregar, sobretot, contra la inversió de 170.000 euros prevista per la plaça Pere Torrent. «La podem qualificar d'autèntic nyap», va criticar Gracia, qui va assegurar que aquesta obra «no té res a veure amb el que s'havia projectat inicialment». «Si alguna cosa han après del senyor Crespo és que d'un nyap en creen una obra mestra de màrqueting», va etzibar l'edil lloretenc.

En aquesta línia es va manifestar també la regidora de Força Lloret Lluïsa Baltrons, qui va demanar explicacions sobre la nova inversió a la plaça Pere Torrent. «Creiem que aquesta obra se'ns n'ha anat de les mans i que ha estat més costosa del que prèviament s'havia pensat», va dir Baltrons, qui va recordar que ja s'hi han invertit 800.000 euros.

Des de Cs, Jordi Hernández va acusar l'equip de govern de ser «egoistes» per «voler fer complir» els programes electorals «per sobre d'altres prioritats». «Lamentem que no hagin comptat amb l'oposició per consensuar les inversions», va dir l'edil taronja.

Finalment, el socialista Francisco Pastor va criticar que el govern de Lloret «no és dialogant» i que mostra «certs tics totalitaris». En aquest sentit, Pastor va assenyalar que l'única inversió pactada amb l'oposició és la del Centre de Distribució d'Aliments. «Em sembla una falta de respecte barrejar aquest acord amb les altres inversions que no han estat pactades», va lamentar l'edil socialista.

Per la seva part, des de l'equip de govern, el regidor republicà Jordi Orobitg va defensar la necessitat de gastar els romanents abans del 31 de desembre. També l'alcalde, Jaume Dulsat (JxC), va defensar les inversions que es volen executar puntualitzant que ells van ser «votats» per executar els seus programes electorals, que és el que «intentem fer». Sobre les ajudes hoteleres, va recordar que les bases estan per definir i que a la plaça Pere Torrent es va haver de destinar part del pressupost a «posar grapes perquè, si no, no aguantava» amb relació a les deficiències existents en aquest espai construït fa més de 25 anys.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de JxC, ERC i no adscrits. Cs i PSC hi van votar en contra i Lloret en Comú i Força Lloret es van abstenir.