Condemnat un secretari judicial de Santa Coloma per quedar-se 1.400 euros

L'Audiència de Girona va condemnar ahir un exsecretari judicial de Santa Coloma de Farners que es va embutxacar 1.400 euros entre els anys 2013 i 2015. El processat, que va admetre els fets, es quedava els diners de les condemnes. El tribunal el va condemnar a 1 any i mig de presó i a pagar 1.125 euros de multa per un delicte continuat de malversació de diners públics. Finalment, el tribunal li va suspendre la pena a condició que no delinqueixi durant dos anys.

El processat va treballar vuit anys com a lletrat de l'administració de justícia a Primera Instància i Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners. En concret, entre el febrer del 2007 i el 16 de novembre del 2015, moment en el qual es va descobrir que s'embutxacava diners i se'l va fer fora.

Qui ho va detectar va ser el secretari coordinador, que havia anat fins al jutjat per fer-hi una inspecció. Mentre estava a Santa Coloma de Farners, una dona es va presentar al jutjat dient que havia de pagar 400 euros de multa. L'havien condemnada per un judici de faltes. Al secretari coordinador allò el va estranyar (perquè aquestes quantitats s'abonen per banc) i per això va demanar-li a la dona com era que anava a pagar els diners en mà. Va ser aleshores quan ella li va explicar que seguia les instruccions que li havia donat l'acusat, i que dies abans ja li havia entregat 15 euros. El coordinador va anar a parlar amb el secretari judicial, qui li va admetre que s'havia quedat els 15 euros i els hi va retornar. Però el delicte ja s'havia comès, i per això el secretari coordinador ho va denunciar.



Pena suspesa

El cas va arribar ahir a judici a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. I segons recull l'escrit del fiscal, la investigació va concloure que el processat s'havia apropiat de diners que no li corresponien en tres ocasions més. La primera va ser l'octubre del 2013, quan va cobrar 60 euros en mà d'una multa per un judici de faltes i se'ls va quedar. La segona va ser un any més tard, a l'octubre del 2014, quan es va embutxacar 210 euros més d'una altra condemna per faltes. I la tercera va ser a principis de 2015. Aquest cop, l'acusat va agafar diners directament del compte de consignacions del jutjat -en concret, 1.130 euros- i va fer una transferència a una clínica dental de Girona per pagar-se un tractament.

Inicialment el fiscal demanava que es condemnés l'exsecretari a dos anys de presó i a una multa de 3.200 euros per un delicte continuat de malversació de diners públics. També sol·licitava que se l'inhabilités per exercir qualsevol càrrec públic durant cinc anys i, en matèria de responsabilitat civil, que l'acusat retornés els 1.400 euros que haurien d'haver anat a parar del compte del jutjat.

El cas s'havia de jutjar per la via del jurat popular, però les parts van arribar a una conformitat. L'exsecretari va admetre els fets i el president del tribunal, el magistrat Ildefons Carol, el va condemnar a un any i mig de presó i a pagar una multa de 1.125 euros. D'acord amb el fiscal i la defensa, l'Audiència va acordar suspendre-li la pena a canvi que durant dos anys no torni a delinquir i que retorni tots els diners que es va quedar.