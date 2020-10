Acusen l'edil de Cs de Caldes de llogar un local i un pis de manera «il·legal»

El Sindicat d'Habitatge de Nou Barris de Barcelona ha acusat el regidor de Ciutadans a Caldes de Malavella Carmelo Vico de, presumptament, haver «venut claus i haver llogat un local i un pis de manera il·legal» al barri del Verdum. Asseguren que han presentat una denúncia a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Nou Barris en nom de les famílies afectades i per un suposat delicte «d'extorsions i amenaces». Per la seva part, el regidor va assegurar ahir que totes les acusacions són «mentida».

Segons va explicar ahir el sindicat a Diari de Girona, els immobles serien propietat d'una senyora de Lleida que els va posar a disposició d'una immobiliària de la capital catalana perquè els venguessin. Des del sindicat afirmen que l'edil taronja tenia les claus i era l'encarregat d'ensenyar el local i el pis a possibles compradors. L'edil, però, hauria aprofitat la situació per, presumptament, i sense consentiment de la propietària, vendre les claus i llogar els immobles a dues dones sense papers.

Aquesta plataforma, nascuda el setembre passat a Nou Barris, assegura que la primera presumpta il·legalitat s'hauria comès el mes de març passat, pocs dies abans que el govern espanyol decretes l'Estat d'Alarma per la pandèmia de la covid-19. «Vico va entregar les claus d'un local a la dona a canvi de rebre 400 euros mensuals», expliquen des del sindicat. Una operació que hauria repetit uns mesos després amb una altra dona, també sense papers, a qui va llogar un pis a canvi de rebre 400 euros.

Van ser les dues dones les que van acudir al sindicat el setembre passat per explicar-los què havia passat i que, com que actualment estan sense feina a causa de la pandèmia i no poden pagar el lloguer acordat, el regidor les estaria «extorquint i amenaçant» perquè «abandonin els dos immobles», en els quals viuen quatre famílies, o com a alternativa, «que es traslladin a un tercer habitatge a canvi de comprar les claus per 1.000 euros».



«Tot són mentides»

Per la seva part, Carmelo Vico va explicar que ahir va presentar una denúncia al jutjat de guàrdia de Barcelona contra les empreses que han difós els missatges contra ell a les xarxes socials per «difamació» contra la seva dignitat, vida privada, política i del partit. El regidor també va assegurar que totes les acusacions són «mentida» i que és un «muntatge polític que ha fet la CUP». Vico no va voler fer més declaracions respecte a això.

Per la seva part, des del partit de Ciutadans tampoc es van voler pronunciar ahir respecte a aquesta qüestió, tot i ser preguntats per aquest diari.

Carmelo Vico va entrar com a regidor de Cs a l'Ajuntament de Caldes de Malavella el desembre passat, en substitució de Manuel Vázquez, que va deixar el càrrec per motius personals. A les darreres eleccions municipals aquesta formació va obtenir 252 vots en aquesta localitat selvatana.

Justament el 28 de setembre passat, el consistori caldenc va aprovar una moció conjunta dels grups municipals -també Cs- amb relació a les ocupacions delinqüencials d'habitatge. Concretament, defensava la necessitat d'establir sense demora mecanismes de prevenció de noves ocupacions delinqüencials d'habitatges.

Des de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, l'alcalde Salvador Balliu va assegurar que està «molt tranquil perquè és un tema personal que no ha d'afectar l'Ajuntament perquè no és de l'Ajuntament». En aquesta localitat ahir va aparèixer una pintada en què es llegia: «Carmelo Vico estafador».