El "somni" d'un inversor egipci a la Costa Brava

Un inversor egipci ha començat a reformar la històrica finca 'Can Mañach' situada al casc antic de Blanes i que estava en desús des de fa anys per convertir-la en un hotel de luxe. En concret, el nou establiment comptarà amb onze habitacions i, això sí, haurà de respectar alguns elements arquitectònics, ja que l'edifici està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental i Paisatgístic. Cal tenir en compte que 'Can Mañach' data de principis del segle XIX i forma part de l'antiga Ruta dels Americans. Aquesta setmana han començat les obres de reforma que es preveu que s'allarguin un any. El nou hotel serà el primer de categoria superior que hi haurà al centre de Blanes.

L'edifici es va construir a principis del segle XIX per Fèlix Massó i Obdúlia Verdaguer, per això la finca es coneixia inicialment amb el nom de 'Can Massó'. Posteriorment, la construcció va ser objecte d'una reforma i ampliació entre els anys 1925 i 1936. Va ser llavors quan a adquirir l'aspecte actual. Ara el projecte de rehabilitació de 'Can Mañach' adequarà l'immoble a l'ús hoteler, rehabilitant una finca que, com a habitatge unifamiliar, havia quedat obsolet per les seves grans dimensions.

Les reformes no variaran ni l'alçada ni el volum de l'edifici i els accessos principals seran pel Passeig de Dintre per accedir a l'hotel i pel Passeig de Mar per anar al restaurant. Hi haurà un accés secundari per a les mercaderies al Carrer Muralla, aprofitant una obertura. També es construirà una part de soterrani d'ús restringit com a magatzem, i hi haurà un ascensor exterior a la façana que dóna al Carrer Muralla, contra la mitgera per evitar l'impacte visual.

A la planta baixa hi haurà la recepció, els serveis comuns i el restaurant, i a les dues primeres plantes s'hi ubicaran les habitacions per a un màxim de 20 persones. Fins aquesta zona està previst que s'hi accedeixi des del replà del nucli de comunicacions vertical. A la planta tercera hi haurà dues habitacions dobles i una tipus suite junior.



El "somni" d'un inversor egipci a la Costa Brava

El propietari de l'hotel és un inversor egipci que en un viatge a la capital de la Selva Marítima va quedar "captivat" per la situació de l'immoble, amb vistes a la platja de Sa Palomera i va decidir tirar endavant el projecte. De fet, la voluntat del propietari és crear una sèrie d'allotjaments "amb encant" similar al del nou hotel al llarg de la Costa Brava, allunyat de les grans construccions.

Des de l'Ajuntament celebren la notícia ja que la nova activitat permetrà obrir la finca a Blanes, ja que es preveu implantar un restaurant a la planta baixa que farà possible redescobrir una finca que fins ara havia tingut sempre un ús privat i tancat al públic.