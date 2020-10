Un inversor egipci fa un hotel de luxe en una finca del nucli antic de Blanes

Un inversor egipci ha començat a reformar la històrica finca Can Mañach, situada al nucli antic de Blanes i que estava en desús des de fa anys, per convertir-la en un hotel de luxe de quatre estrelles. El nou establiment, que serà el primer d'aquesta categoria al nucli antic, comptarà amb onze habitacions i haurà de respectar alguns elements arquitectònics, ja que l'edifici està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental i Paisatgístic. Les obres han començat aquesta setmana i està previst que s'allarguin un any.

Can Mañach data de principis del segle XIX i forma part de l'antiga Ruta dels Americans. L'edifici va ser construït a principis del segle XIX per Fèlix Massó i Obdúlia Verdaguer, per això la finca es coneixia inicialment amb el nom de Can Massó. Posteriorment, la construcció va ser objecte d'una reforma i ampliació entre els anys 1925 i 1936. Va ser llavors quan va adquirir l'aspecte actual. Ara, segons el projecte de rehabilitació de Can Mañach, s'adequarà l'immoble a l'ús hoteler, rehabilitant una finca que, com a habitatge unifamiliar, havia quedat obsolet per les seves grans dimensions.

Les reformes no variaran ni l'alçada ni el volum de l'edifici i els accessos principals seran pel Passeig de Dintre per accedir a l'hotel i pel Passeig de Mar per anar al restaurant que se situarà a la planta baixa. Hi haurà un accés secundari per a les mercaderies al carrer Muralla, aprofitant una obertura. També es construirà una part de soterrani d'ús restringit com a magatzem, i hi haurà un ascensor exterior a la façana que dona al carrer Muralla, contra la mitgera per evitar l'impacte visual.

A la planta baixa, i a part del restaurant, també hi haurà la recepció i els serveis comuns i a les dues primeres plantes s'hi ubicaran les habitacions per a un màxim de 20 persones. Fins aquesta zona està previst que s'hi accedeixi des del replà del nucli de comunicacions vertical. A la planta tercera hi haurà dues habitacions dobles i una tipus suite junior.

A més, en el jardí que dona al passeig de Mar s'ha proposat fer-hi una pèrgola i un jardí vertical coma protecció solar i amb l'objectiu de millorar l'impacte visual que actualment té la mitgera més alta de l'edifici veí. Es vol fer un tractament paisatgístic d'aquest espai exterior privat que té gran impacte en la via pública, i les cobertes es refaran de nou per millorar l'envolupant de la finca.

El «somni» d'un inversor egipci

El propietari de l'hotel és un inversor egipci que en un viatge en aquesta localitat de la Selva Marítima va quedar «captivat» per la situació de l'immoble, amb vistes a la platja de Sa Palomera i va decidir tirar endavant el projecte. De fet, la voluntat del propietari és crear una sèrie d'allotjaments «amb encant» similar al del nou hotel al llarg de la Costa Brava, allunyat de les grans construccions.

Des de l'Ajuntament creuen que la nova activitat permetrà obrir la finca a Blanes, ja que es preveu implantar un restaurant a la planta baixa que farà possible redescobrir una finca que fins ara havia tingut sempre un ús privat i tancat al públic.

Visita d'obres

Després de l'inici dels treballs, es va fer una visita d'obres encapçalada per representants de la constructora, Garbí Maçanet, i l'arquitecta responsable del projecte de rehabilitació, Anna Sabrià. També hi va participar la regidora d'Urbanisme, Rosa Aladern, tècnics municipals i l'actual propietari de l'edifici.