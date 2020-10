Crema un dipòsit d'una fàbrica de Santa Coloma de Farners

Un incendi s'ha declarat aquest migdia en una fàbrica de Santa Coloma de Farners. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 12:13 hores per unes flames que cremaven dins d'un pati interior d'una empresa situada al carrer ponent de la localitat.

Un parell de dotacions han acudit al lloc dels fets, on han comprovat que l'origen del foc era un dipòsit que cremava. Pocs minuts abans de tres quarts d'una el cos d'emergències ha donat per apagat l'incendi. No s'han observat més danys i no hi ha hagut ferits.