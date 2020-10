Una nit de terror a Hostalric dedicada al passat medieval

La Comissió de Festes d'Hostalric ha organitzat una nova edició de l'Hostalrror que han ambientat en l'època medieval i adaptat a les mesures de seguretat per evitar els contagis de la covid

Reviure la part més fosca i terrorífica del passat medieval d'Hostalric en una sola nit. Això és el que s'han proposat els integrants de la Comissió de Festes d'aquesta localitat en la segona edició de l'Hostalrror, que se celebrarà la nit del 31 d'octubre.

Un esdeveniment molt esperat en aquest poble i els del voltant, que ni tan sols la pandèmia de la covid-19 ha pogut aturar. Tot i això, per seguretat, sí que han hagut de fer alguns canvis respecte a l'any anterior. «La ruta tindrà més de tres quilòmetres i serà tota exterior, sobretot en boscos i al voltant del castell buscant la foscor», explica el president de l'entitat, Alex Torres, qui recorda que en l'edició passada es van utilitzar, sobretot, espais de l'interior del castell.

La crisi sanitària també serà present, en part, en l'ambientació medieval escollida. «En una de les parades hi haurà els doctors que tractaven la pesta negra», explica, i també s'hi podran trobar altres personatges de l'època com bruixes, membres d'una secta, cavallers, pagesos, criats i monjos. «Ja que aquest any no s'ha pogut fer la Fira Medieval per la pandèmia, volíem que el poble tingués almenys una activitat que tractés la temàtica medieval».

De moment, dels 16 grups d'entre tres i sis persones que podran participar en aquesta ruta de terror, 11 ja estan complets. «Aquest any el dia 31 és un dissabte i es nota perquè tenim gent d'Hostalric, Lloret de Mar, Sant Celoni, Blanes o Maçanet», assenyala Torres.

L'activitat començarà a les nou de la nit a la plaça de l'Ajuntament, d'on aniran sortint els diferents grups cada 15 minuts i durant la ruta podran veure diverses escenes teatralitzades i, de passada, conèixer alguns llocs emblemàtics de la localitat selvatana.

Per fer-ho possible, la comissió de festes compta amb una 60a de col·laboradors -dels quals la majoria fan d'actors i actrius- que, durant una nit, es convertiran en personatges d'una història de terror no apta per als més petits. I és que, segons recomana Torres, és millor no portar nens i nenes menors de 12 anys. «Volíem fer un escape room a la tarda al teatre per als més petits però amb la covid-19 no ha estat possible», lamenta el jove, qui afegeix que intentaran tirar-ho endavant en la pròxima edició.

Respecte als preparatius, els membres de la Comissió de Festes ja fa més de dos mesos que treballen en el seu local per tenir a punt els decorats, les històries, els maquillatges o la il·luminació, entre altres detalls. Aquest any, en fer-ho a l'exterior, hauran de muntar-ho tot a última hora, per això, prefereixen tenir-ho tot preparat. «Això si no plou i s'ha d'ajornar», diu Torres.

Pels preparatius compten amb el suport de l'Ajuntament d'Hostalric i del Punt d'Informació Juvenil que els cedeixen material o espais municipals. «En el moment en què ens trobem ara, poder fer activitats amb la família i els amics és molt interessant i agraït», elogia la regidora de Joventut, Anna Noguera, qui avança que els llocs d'enguany de les escenes són «molt xulos i més foscos» que l'edició passada.

I és que el primer Hostalrror es va fer, principalment, dins del castell. Amb quatre escenaris basats en quatre països del món -Mèxic, Transsilvània, Estats Units i Txernòbil-, els visitants podien entrar a plaer on volien d'aquest passatge del terror on hi havia vampirs, mutants, calaveres o morts vivents, entre altres monstres clàssics del gènere. «Tot i ser un dijous, va tenir molt d'èxit i per això ens vam animar a repetir l'experiència», precisa Torres, qui recorda que fa molts anys Hostalric ja havia tingut un túnel del terror la nit de Halloween.

L'entrada costa dos euros que la Comissió de Festes destinarà a l'organització de la pròxima activitat que realitzi l'entitat.