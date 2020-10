El Parc Natural del Montseny pren mesures per la massificació de visitants

L'inici de la tardor ha portat la massificació al Parc Natural del Montseny fins al punt que la direcció d'aquest espai, que és Reserva de la Biosfera, s'ha vist obligada a reforçar les mesures per evitar conductes incíviques. En un comunicat, els responsables del Parc han anunciat un increment del nombre d'informadors. Aquests treballaran de manera conjunta amb els guardes del parc amb l'objectiu d'informar els visitants de les normes de l'espai per evitar que es repeteixin algunes conductes que s'han reproduït al llarg d'aquest cap de setmana, com per exemple, l'estacionament de vehicles en espais restringits. Tanmateix han anunciat un reforç de la senyalització i la realització d'una campanya cívica que es difondrà a través dels mitjans i les xarxes socials. Els responsables del Parc també han comunicat que hi haurà un increment de la freqüència d'autobusos, que passarà a ser de nou connexions diàries que circularan els caps de setmana i els festius i enllaçaran amb l'estació de tren de Sant Celoni fins al 8 de novembre. Aquests autobusos connectaran amb la vall de Santa Fe i Fontmartina, dos dels principals punts de destí per a molts dels visitants de l'espai natural en el període de l'any de més afluència, segons explica la direcció del Parc.



Massificació de l'espai

El Parc Natural del Montseny, a cavall entre la comarca de la Selva, el Vallès Oriental i Osona, afecta 18 municipis que, tot i que celebren la rebuda de visitants, protesten per l'incivisme d'algunes conductes i alerten que la demanda supera la seva capacitat d'absorció. Aquest és el cas de l'Ajuntament del Brull, que va criticar el nombre de vehicles aparcats als vorals de la carretera BV-5301, una acció no permesa i que va impedir que circulés el camió de recollida de residus municipal: «Avui ha quedat demostrat que les mesures adoptades per l'ens gestor del Parc Natural del Montseny han estat del tot insuficients per gestionar l'afluència de visitants. Vehicles aparcats envaint la calçada BV-5301, fins al punt que el camió de recollida de residus no ha pogut realitzar el servei!», criticava el regidor de Medi Ambient del Brull, Pere Medina.

En aquest mateix sentit es va manifestar l'alcaldessa del Montseny, Núria Masnou, que en declaracions a Nació Digital reconeixia que el Parc rep «més gent de la que podem absorbir».

La Plataforma per la Salvaguarda del Montseny –ens que vetlla per la protecció de l'espai– ha criticat la «inoperància de les administracions». Els ecologistes reclamen que es talli l'accés de les carreteres secundàries a partir dels punts d'aparcament marcats per evitar que es reprodueixin les conductes que s'han vist aquest cap de setmana, amb una gran afluència de vehicles mal aparcats en espais no permesos. L'entitat defensa que si s'actués d'aquesta manera, es potenciaria l'ús del servei d'autocars. D'altra banda, l'ens ha anunciat la represa de la recollida de signatures coordinada per diverses entitats ecologistes amb la finalitat d'ampliar la protecció del Parc.