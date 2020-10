El rodatge del film «Uncharted» blinda cala Boadella, a Lloret de Mar

Cala sa Boadella va ser ahir l'escenari d'una superproducció de Hollywood. Les productores del film –Columbia Pictures i Atlas Entertinement– van realitzar ahir el rodatge d'algunes de les escenes de la pel·lícula, basada en una saga de videojocs d'aventures que porta el mateix nom. El film està protagonitzat per actors de renom internacional com el britànic Tom Holland –que es va donar a conèixer amb el llargmetratge Lo Imposible de la mà del cineasta barceloní Juan Antonio Bayona–, el nord-americà Mark Wahlberg o el malagueny Antonio Banderas. El rodatge s'havia de realitzar a principis d'estiu però la pandèmia de la covid-19 va endarrerir-ne la producció. De fet, va ser a finals d'agost quan es va saber que la pel·lícula rodaria escenes a Lloret de Mar, quan l'empresa Yelmo Casting va anunciar un càsting per a figurants a la biblioteca municipal.

Fonts de l'Ajuntament van confirmar que cala sa Boadella esdevindrà en el film un complex turístic del sud-est asiàtic. Per fer-ho possible, la producció nord-americana es va instal·lar a Lloret el passat 23 de setembre i porta tres setmanes de producció per crear aquesta escenografia. Les mateixes fonts van explicar que el rodatge es va iniciar ahir a les vuit del matí i es va allargar tot el dia. Per rodar algunes escenes, van comptar amb un avió que durant el matí d'ahir va sobrevolar la cala i es va poder visualitzar des de diversos punts del municipi. El d'ahir va ser l'únic dia de rodatge previst a Lloret.

La producció va blindar completament l'accés per terra i per mar. De fet, algunes fans que es van concentrar a les portes de la platja a la recerca del jove actor britànic es van veure obligades a esperar-lo en la distància i darrere diverses tanques de seguretat que les separaven dels tràilers i les caravanes. Els seus seguidors, concentrats a l'espera de l'aparició de l'actor, esperaven que es repetís la imatge de fa cinc dies, quan el rodatge s'estava fent a Alacant i el britànic es va fotografiar, amb mascareta i una distància prudent de seguretat, amb la gent que s'havia desplaçat per fer-se una fotografia amb ell, i posteriorment va penjar les imatges al seu perfil d'Instagram.



Impacte econòmic

L'Ajuntament valora positivament que Lloret hagi esdevingut una de les localitzacions per a la pel·lícula nord-americana, tot i que en el film cala sa Boadella pugui esdevenir pràcticament irreconeixible. Fonts del consistori apunten que, per recrear un paratge asiàtic, la producció ha contractat jardiners, paisatgistes, comerç i constructors locals. Interpel·lats sobre l'impacte econòmic que ha pogut tenir el rodatge, l'Ajuntament calcula que pot superar els 100.000 euros.



La saga «Uncharted»

El film és una preqüela cinematogràfica de la saga de videojocs «Uncharted», creada per la nord-americana Amy Hennig l'any 2007 per a Play Station. El videojoc es basa en el personatge principal de Nathan Drake, un aventurer que recorre el món a la recerca de tresors. Els experts descriuen la saga com «una combinació entre Tomb Raider i les aventures d'Indiana Jones». El projecte per adaptar el videojoc a la gran pantalla va començar l'any 2016 però es va endarrerir per canvis en la direcció i per la pandèmia de la covid-19. L'estrena es preveu per al juliol de 2021.