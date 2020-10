Condemnat a nou mesos de presó per abusar d'una menor a Riudellots de la Selva

L'Audiència de Girona ha imposat una pena de nou mesos de presó a un acusat que s'enfrontava a una condemna de 9 anys per abusar sexualment d'una menor a Riudellots de la Selva el 21 de gener del 2019. La fiscalia i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena aplicant-li una atenuant molt qualificada de consentiment de la víctima i una atenuant d'error vencible perquè, segons recull la sentència, el processat creia que l'edat legal de consentiment era als 13 anys, i no als 16 com és en l'actualitat.

L'acusat no haurà d'entrar a presó perquè compleix els requisits legals per suspendre l'execució de la pena. Segons recull la sentència, l'acusat va conèixer la víctima a principis de desembre del 2018 i van establir «una relació d'amistat». Després de diverses «sortides esporàdiques», cap a tres quarts de tres de la tarda del 21 de gener del 2019 van anar a casa dels pares de l'acusat, a Riudellots de la Selva, i van mantenir «relacions sexuals amb penetració de mutu acord i de manera consentida». En el moment dels fets, el processat tenia 22 anys i la víctima 14.

«L'acusat va satisfer els seus desitjos sexuals, sense poder descartar que això vulnerava la indemnitat i el lliure desenvolupament sexual de la jove, per la seva condició de menor i la diferència d'edat entre els dos», recull la sentència que, tot i això, també exposa que el processat va actuar «amb la creença de que les relacions sexuals amb menors únicament constitueixen delicte per sota de la franja dels 13 anys», tal i com recollia anteriorment el Codi Penal. A més, també argumenta que «la menor va insistir amb la voluntat de mantenir la relació sexual amb l'acusat» tot i que el processat li va manifestar que tenia «dubtes al respecte».



Pacte de la defensa i Fiscalia

Per això, i seguint l'acord entre el fiscal i la defensa, la secció tercera de l'Audiència de Girona el condemna com a autor d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb penetració aplicant-li l'atenuant molt qualificada de consentiment i l'atenuant analògica d'error vencible. L'Audiència li imposa una pena de 9 mesos de presó, que no haurà de complir perquè es compleixen els requisits legals per suspendre l'execució de la sentència. També li prohibeix apropar-se a menys de 100 metres de la víctima durant 2 anys, li imposen 2 anys de llibertat vigilada i l'obliguen a participar en un curs formatiu en matèria d'educació sexual. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 2.000 euros pels danys morals. La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a presentar recurs.