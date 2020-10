Un controlador d'accés d'una discotecta de Lloret de Mar s'enfronta a 9 anys de presó per violar una turista

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un controlador d'accés d'una discoteca de Lloret de Mar (Selva) que s'enfronta a 9 anys de presó per violar una turista el 15 d'agost del 2017. Segons la fiscalia, la víctima va perdre el mòbil i va demanar ajuda al vigilant de seguretat per buscar-lo dins el local. Com que no el van trobar, l'acusació sosté que el processat la va convèncer perquè l'acompanyés fins a casa seva, a Salt (Gironès), amb l'excusa d'ajudar-la a geolocalitzar el telèfon a través de l'ordinador. La fiscalia exposa que, un cop al pis la va agredir sexualment. El processat ho nega i assegura que van mantenir relacions sexuals consentides. Per això, la defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.

La víctima estava passant uns dies de vacances amb la família i la nit del 14 al 15 d'agost va anar a una discoteca situada a l'avinguda Just Marlés de Lloret de Mar amb la seva cosina i una altra amiga. Segons la fiscalia, van estar de festa al local fins cap a les cinc de la matinada, quan van sortir al carrer i es va adonar que havia perdut el mòbil.

Aleshores, li va anar a explicar al controlador d'accés de la discoteca, l'ara acusat. L'acusació pública sosté que el processat es va oferir a ajudar-la i, plegats, van estar buscant el telèfon dins el local mentre les acompanyants de la víctima esperaven a fora. Com que no el van trobar, i seguint el relat de la fiscal, el vigilant de seguretat li va oferir anar fins a casa seva per intentar trobar el mòbil amb un sistema de geolocalització que tenia a l'ordinador.

"La víctima va acceptar la proposta i va acceptar pujar al cotxe de l'acusat", exposa la fiscal. El controlador d'accés va conduir fins al carrer Torras i Bages de Salt. "Van entrar en una habitació petita i es van asseure al llit mentre la denunciant li facilitava dades per trobar el seu telèfon", continua relatant l'acusació púbica.

Va ser llavors quan el processat "es va aprofitar de la situació d'intimitat que li proporcionava el domicili" i li va començar a treure la roba "tot i que plorava i li deia que no volia mantenir relacions sexuals". "Quan tots dos estaven despullats i per vèncer la seva resistència, la va subjectar amb força i la va penetrar", exposa l'escrit d'acusació de la fiscalia que afegeix que, després de la violació, l'acusat va portar la víctima a l'estació de Girona on va poder agafar un taxi per tornar a l'apartament on estava allotjada amb la seva família.

La víctima ha declarat a porta tancada. La seva cosina ha explicat que, durant la matinada, es va "preocupar molt" quan va veure que no sortia de l'interior de la discoteca, on havia entrat a buscar el telèfon. Finalment, va alertar el pare de la víctima i van estar pentinant els carrers de Lloret de Mar buscant-la. També ha explicat que van anar fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra però que els hi van dir que no podien fer res perquè feia menys de 24 hores que estava desapareguda.

La cosina ha declarat que va ser ella qui va veure arribar la víctima amb taxi perquè necessitava diners per pagar la carrera. Tan bon punt la va rebre, ha dit que es va desplomar a terra, va començar a plorar i li va explicar que l'havien violat. D'entrada, li va demanar que no ho expliqués al seu pare i es va dutxar però, finalment, li van explicar el que havia passat i van anar a denunciar els fets.

Relacions consentides

L'acusat afirma que les relacions van ser consentides. Segons ha declarat a la secció tercera de l'Audiència de Girona, la víctima havia estat intentant "lligar" amb ell durant la nit, però ell li va dir que mentre estava treballant tenia "prohibit" relacionar-se amb clientes. El processat diu que quan el van anar a buscar perquè no trobava el mòbil ja havien tancat la discoteca i, per això, van decidir anar fins a casa d'ell, a Salt.

L'acusat ha dit que quan van arribar al pis la víctima "estava contenta", volia "continuar la festa" i va intentar posar música per ballar. "Li vaig dir que era molt tard i que el meu company de pis dormia i que no posés música", ha dit. El controlador d'accés afirma que va ser llavors quan van mantenir relacions sexuals consentides. El processat ha explicat que no van fer servir preservatiu i que, per això, podrien haver localitzat el seu ADN en la víctima.

L'acusat ha exposat que, després de les relacions sexuals, va portar la noia fins a l'estació de Girona perquè agafés un autobús. Segons ha declarat, la víctima es va "enfadar" amb ell perquè volia que li pagués un taxi per tornar a l'apartament però ell s'hi va negar perquè era molt car. "Costava 50 euros i jo en cobrava 80 per una nit de feina", ha concretat.

La fiscalia l'acusa d'un delicte de violació i sol·licita una pena de 9 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 300 metres de la víctima durant 14 anys. No demana indemnització perquè la víctima hi ha renunciat.

La defensa de l'acusat, encapçalada per l'advocat Joan Pere Zapata, demana l'absolució. A l'informe ha apuntat que la víctima va dir que l'havien violat perquè el seu pare duia un "cabreig increïble" perquè havia desaparegut durant hores. També apunta que no té sentit que se n'anés amb un desconegut fins a Salt per intentar geolocalitzar el mòbil quan ho podria haver fet des del telèfon dels seus familiars o des d'un ordinador dels apartaments.

El judici ha quedat vist per a sentència.