El cribratge fet a l'institut d'Anglès detecta 40 positius asimptomàtics

Salut ha detectat 40 positius asimptomàtics al cribratge ampliat de l'institut Rafael Campalans d'Anglès. En total es van realitzar 901 proves: 419 als estudiants d'entre 12 i 18 anys, 43 més al personal docent i 439 a convivents. Les proves es van realitzar entre 5 i el 8 d'octubre i han permès detectar una quarantena de casos asimptomàtics, dels quals 17 són alumnes, 2 en personal del centre i 21 més en convivents (15 pares o mares i 6 germans). Les persones que van donar positiu estan fent aïllament i des del CAP d'Anglès s'ha fet l'estudi de contactes estrets.

El cribratge ampliat es va fer després que es detectessin 12 positius la primera setmana d'octubre en un mateix grup. El divendres 2 d'octubre es va fer un cribratge a 60 persones que eren contactes estrets dels positius dels alumnes i professionals del centre que eren positius. En total al centre s'hi han detectat 37 positius en total, 34 alumnes i 3 entre el personal. L'institut té 615 alumnes i 58 treballadors.

L'objectiu del cribratge ampliat era poder detectar casos asimptomàtics a l'entorn de l'Institut per tal de poder tallar la cadena de contagis. L'actuació va estar impulsada pels departaments de Salut i Educació i coordinada amb el Servei Català de la Salut, l'Atenció Primària, la direcció del centre i l'Ajuntament d'Anglès.

Pel que fa als grups escolars, l'institut Rafael Campalans en té vuit d'aïllats i 184 persones en quarantena. Les dades de classes afectades a la demarcació es mantenen en 167, les mateixes que ahir. Hi ha 3.963 persones confinades i 716 positius, entre alumnes i professors. Al llistat de centres amb major afectació a la demarcació es mantenen l'institut de Castelló d'Empúries, amb deu grups aïllats; l'escola Castanyer de Sant Joan les Fonts, on hi ha vuit classes tancades, i l'institut Abat Oliba de Ripoll, on hi ha set classes tancades.

En el global de Catalunya, el nombre de grups escolars confinats és de 1.531, 78 més. Hi ha 37.489 persones confinades, 1.891 més en 24 hores, segons les dades d'Educació.