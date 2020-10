Localitzen prop de mil plantes de marihuana en un bosc entre Sils i Vilobí

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Municipal de Vilobí d'Onyar han localitzat prop de mil plantes de marihuana en un bosc entre Sils i Vilobí.

De moment no s'han localitzat els propietaris i estan fent gestions per trobar-los.

La troballa va ser possible després que la Guàrdia Municipal informés la Guàrdia Civil de l'Aeroport de Girona-Costa Brava de Girona que podria haver-hi un cultiu a la zona del paratge Mas Casanova, a la zona de les Comes, entre Sils i Vilobí.

Ambdós cossos policials van començar a realitzar gestions i van confirmar que exisita una gran plantació.

El problema va venir ahir quan van haver d'anar al paratge per desmantellar-la. Arran de la dificultat per accedir a la zona on es creia podria estar situada la plantació, els agents van comptar amb el suport de l'Equip Pegaso de la Guàrdia Civil amb base a l'Aeroport. Que va utilitzar un dron amb càmera i després de rastrejar la zona va localitzar la plantació oculta a l'interior d'una zona boscosa i va assenyalar la situació als investigadors.

Amb aquesta informació, van poder accedir fins a la zona i van trobar una plantació de marihuana de gran extensió i altura.

Van arrencar unes 925 plantes que feien prop d'1,5 metres d'altura i que pesaven 780 quilos. Una droga que podria haver arribat a un preu d'uns 36.000 euros al mercat negre.

L'Equip Pegaso és com la policia aèria de la Guàrdia Civil i estant especialitzats igualment en el control de vol de drons.

Els agents van instruir diligències corresponents, que van ser posades a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners.