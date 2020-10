Nora, als tribunals per acomiadar un operari per publicar a Facebook mentre treballava

Un extreballador de l'empresa de neteja i recollida de residus del Consell Comarcal de la Selva, Nora, ha demandat la companyia després de ser acomiadat per publicar un missatge a Facebook en horari laboral. El treballador defensa que sempre ha desenvolupat la feina de manera exemplar, que mai ha tingut cap falta i que va escriure el text durant la seva mitja hora de descans.

Els fets van succeir l'abril d'enguany, quan el treballador, S. F., va publicar el següent missatge en un grup públic de Facebook de veïns de Blanes: «Un dels molts punts que em trobo avui [de recollida d'escombraries] i al llarg de la setmana. Hi haurà persones que diran que és la meva feina, perfecte. Jo les recullo i les diposito en contenidors, sense problema. Però vivint els temps que vivim, ens seguim comportant com porcs i tenim el que ens mereixem. Ara, que em critiqui qui vulgui». El missatge va ser publicat a les 23.39 hores, en el marc de la jornada de treball de S.F., i estava il·lustrat amb una imatge on es veuen un conjunt de bosses d'escombraries apilonades al costat d'un contenidor.

Quatre dies després d'haver fet la publicació, l'empresa va procedir a despatxar S.F. a través d'un acomiadament disciplinari. En la comunicació de l'acomiadament, l'empresa exposa que el treballador «insulta greument els usuaris del servei de recollida d'escombraries, titllant-los de porcs, un fet que per si mateix és una infracció molt greu». El comunicat constata que la publicació es va realitzar en hores de feina «desatenent les tasques que tenia encomanades i transgredint la confiança que l'empresa li havia dipositat, la qual cosa també constitueix una infracció molt greu».

La defensa del treballador considera que l'acomiadament és «desproporcionat»: «Per publicar un missatge de Facebook la sanció seria una falta lleu o greu, però no un motiu d'acomiadament disciplinari». De fet, en la carta de comiat, l'empresa relaciona el missatge amb una falta (58.11) que correspon a insults o faltes de respecte envers superiors, companys o subordinats, un fet que el treballador i la seva defensa neguen en rotund. El lletrat apunta que l'acció «és una represàlia» perquè S.F. havia denunciat no haver estat cridat a treballar tot i ser treballador fix discontinu, motiu pel qual han portat als tribunals.



La visió de l'empresa

El gerent de Nora, Vitor Torneró, puntualitza que l'acomiadament es va produir «pel cúmul de les faltes relatives a la publicació que insulta la gent de Blanes i al fet de desatendre la seva feina per publicar un missatge a Facebook». Torneró afegeix que el treballador en qüestió «ja tenia altres sancions». Interpel·lat sobre aquest fet, el president del Consell Comarcal de la Selva –copropietari de l'empresa juntament amb l'Ajuntament de Blanes– va manifestar que «Nora no és una fundació sinó una empresa on s'ha de venir a treballar». El president del Consell va avançar que «a partir d'ara es reforçarà el control de l'empresa».