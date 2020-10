Blanes rebutja la proposta d'allargament de la C-32 de Territori i aposta per una circumval·lació com alternativa

La rotonda a l'entrada de Blanes amb un vehicle pujant la rampa per accedir a la C-32 |

La rotonda a l'entrada de Blanes amb un vehicle pujant la rampa per accedir a la C-32 | ACN

L'Ajuntament de Blanes rebutja la proposta d'allargament de l'autopista C-32 fins a Lloret de Mar (Selva) que proposa el Departament de Territori. L'acord del govern municipal remarca que el motiu principal és pel seu "gran impacte ambiental i paisatgístic" sobre el municipi, tal com ja va advertir en una declaració institucional que van signar l'alcalde, Àngel Canosa, i el primer tinent, Jordi Urgell. Des de l'Ajuntament exigeixen que la Generalitat valori la possibilitat de fer l'anomenada 'Alternativa 4', una circumval·lació que preveu actuacions en diverses vies i que és menys agressiva amb el territori. Es tracta d'una opció que, a més, compta amb el suport dels grups ecologistes contraris al projecte que vol fer Territori.

En concret, l'alternativa proposada pel consistori selvatà contempla dos desdoblaments. D'una banda el de la carretera GI-600 –la que uneix Blanes amb Tordera- des de l'enllaç amb la C-32 fins a l'Avinguda Europa, on comença la Ronda Nord. De l'altra el de la GI-682 –via que dona accés a la Costa Brava- des de la rotonda de Valldolig, fins a la de Fenals de Lloret. A més, també es contempla la millora superficial des d'aquest punt fins a la C-63, ja que aquest tram de travessera urbana de la GI-682 ja està desdoblada.

Des de l'equip de govern consideren que la proposta municipal és "més adequada per millorar el trànsit de vehicles" entre les localitats sense provocar afectacions ambientals i paisatgístiques. Amb tot, també es exigeixen que s'hi incorporin diverses mesures, en especial la de substituir els grans viaductes que hi ha a la GI-600 pel seu gran impacte visual i paisatgístic. L'Ajuntament demana que es substitueixin per un desdoblament sobre l'entorn agrícola i forestal.

D'altra banda, el consistori reclama que es desplaci uns 200 metres cap al nord la traçada de la Ronda Nord de circumval·lació al seu pas pel barri de Ca la Guidó per evitar que el vial passi pel mig del veïnat. Per últim, també considera que cal preveure uns accessos adequats als barris de Residencial Blanes i Vistamar.



Afecta als turons i al Santuari del Vilar

Segons es recull a l'acord del govern local, la proposta de Territori representa una" reiteració de la traça i estructura viària" que, recorden, va ser rebutjada en la consulta popular que es va fer a Blanes i Lloret l'abril de 2016. Els motius desfavorables són que afecta tant als turons com al Santuari del Vilar, considerats d'un alt valor natural, cultural i històric per Blanes.

Segons l'Ajuntament blanenc, al dany natural cal sumar-hi el gran cost econòmic que representaria l'execució de la infraestructura. Un cost que consideren que no es justifica amb la millora del trànsit de vehicles que s'estima que circularia per la futura ampliació de la C-32.