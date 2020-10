El Parc Natural del Montseny tanca les zones de pícnic per evitar la massificació

La massificació de diferents espais naturals del territori, durant aquest primer cap de setmana de bars i restaurants tancats, ha obligat a adoptar mesures restrictives per evitar aglomeracions i possibles focus de contagis.

Al Montseny, la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió del Parc Natural, ha aplicat diverses actuacions restrictives per fer front a «la massificació i els comportaments incívics»; s'ha optat per tancar les àrees de pícnic, augmentar el nombre d'informadors per la regulació del trànsit als accessos i iniciar una campanya de sensibilització. També s'ha decidit allargar l'horari dels guàrdies, a més d'instal·lar sistemes de control i informació de la mobilitat, per regular el trànsit i la velocitat dels vehicles que hi circulen.

En espais naturals de les comarques gironines es van produir també episodis de massificació; a Canet d'Adri, per exemple, hi havia llargues cues de cotxes aparcats en camins, de persones que pujaven caminant a Rocacorba.



Festes il·legals

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van interrompre dissabte a la nit un botellón massiu al mirador de Torre Baró. Els 75 assistents a la festa hauran de fer front a una denúncia per atemptar contra la salut pública. A la capital catalana, en una sola nit, es van desallotjar un total de 573 persones, en diversos punts de la ciutat, i es van interposar fins a 112 sancions per no respectar les mesures de seguretat.

Els Mossos d'Esquadra van clausurar una altra festa il·legal ahir a la matinada en una masia al Catllar (Tarragona) amb 130 assistents. Els organitzadors havien fet la convocatòria per xarxes socials i tenien la intenció d'allargar-la fins avui dilluns al matí.