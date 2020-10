Acord entre Agricultura i Tossa perquè l'antiga Confraria faci promoció del patrimoni mariner

L'Ajuntament de Tossa de Mar i el Departament d'Agricultura, a través de la direcció general de Pesca i Afers Marítims, han signat un acord per rellançar l'antiga Confraria de Pescadors del municipi com a referent de la cultura marinera de la Selva Marítima. En el marc de l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030, Pesca es compromet a garantir el suport econòmic de la confraria –via mecenatge- perquè faci activitats de promoció del patrimoni mariner i pesquer. Per fer-ho possible, la confraria farà canvis jurídics per convertir-se en una entitat cultural. L'acord "inèdit" estrena un nou model per permetre la continuïtat d'aquest tipus d'espais històrics que han perdut la seva naturalesa comercial.

La trajectòria pesquera de Tossa de Mar es remunta a temps immemorials, amb la primera referència històrica l'any 1763, concretament al seu Gremi de Mar. L'any 1950 comptava amb 87 embarcacions de pesca, sobretot traïnyes de peix blau, que donaven feina a 14 fàbriques de salaó. L'eclosió del turisme entre els anys 50 i 60 va comportar la transformació radical d'aquesta indústria en favor del sector serveis.

Els darrers anys l'activitat econòmica derivada de la pesca ha desaparegut completament del municipi; la darrera barca, especialitzada en la pesca del sonso, ha estat desenvolupant tota la seva activitat al port veí de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).