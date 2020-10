Una fuita de gas en unes obres obliga a confinar dos edificis de Lloret

Una fuita de gas en unes obres ha obligat aquest matí a confinar dos edificis del centre de Lloret de Mar.

L'escapament s'ha generat en uns treballs a la via pública, els treballadors per error han rebentat una canonada.

El succés s'ha produït pels volts de tres quarts d'onze i els Bombers s'han desplaçat amb quatre dotacions fins a l'avinguda de Joan Llaverias.

Aquesta fuita que s'ha generat a davant del número 12 d'aquest carrer, ha obligat a confinar els veïns de l'edifici del número 15 així com també els del número 4, del carrer Pintor Huguet. S'ha demanat que la gent tanqués les finestres com es fa en aquestes ocasions i les portes, per evitar ensurts.

Els Bombers han tallat el gas i contingut la fuita. Mentre que la companyia s'ha fet càrrec de la reparació.

Cap a dos quarts de dotze, ja s'ha donat el servei per finalitzat.

A lloc també hi ha treballat la Policia Local de Lloret.