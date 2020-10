L'Audiència deixa en llibertat els mossos de Santa Coloma acusats de tràfic de drogues

L'Audiència de Girona va deixar ahir en llibertat els tres Mossos d'Esquadra implicats en una presumpta trama de tràfic de marihuana a la comissaria de Santa Coloma de Farners. El jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 del municipi va decretar el 3 de setembre la presó preventiva pels tres Mossos -dos agents i un caporal- així com del suposat venedor de la droga que presumptament adquiria de manera coordinada amb els Mossos implicats.

Ara, l'Audiència ha revocat la presó per als quatre acusats que estaven en presó preventiva. Un dels agents i el presumpte narcotraficant han quedat en llibertat sense fiança, mentre que el magistrat ha demanat fiances de 20.000 euros per un caporal i de 15.000 euros per un segon agent perquè considera que hi ha indicis forts que els incriminen. Com a mesures alternatives, el tribunal imposa als mossos compareixences setmanals al jutjat, els retira el passaport i manté l'ordre d'allunyament de la comissaria a un radi de 300 metres, així com la prohibició de comunicar-se amb altres agents de la localitat.

La causa oberta contra els acusats inclou delictes contra la salut pública per tràfic drogues comès per agents de l'autoritat, falsificació de document oficial, organització criminal, revelació de secrets, omissió del deure de perseguir delictes, malversació de diners públics i tinença il·lícita d'armes.

Segons assenyalen les interlocutòries, el tribunal no aprecia que hi hagi risc de fuga ni de destrucció de proves per cap dels acusats, ja que ha quedat «demostrat» que tots tenen un fort arrelament.



Rebaixa de les penes

A més, el tribunal també subratlla que dos dels delictes que se'ls atribueix i que sumen les penes més elevades-organització criminal i falsedat documental-, no estan justificats. Sosté que, en cas de confirmar-se, els acusats formarien part d'un grup criminal i no d'una organització criminal. La diferència entre ambdós termes és que l'organització es manté quan es deté part dels membres mentre que el grup queda dissolt quan se'ls atrapa.

Pel que fa a la falsificació documental, el tribunal indica que «de moment el delicte només se sosté per una mera suposició de l'acusació». Es tracta del delicte que suma una pena més elevada, que va dels tres als sis anys de presó. La pena per pertinença a grup criminal és de sis mesos a dos anys de presó, mentre que s'enfila fins als vuit anys si la imputació és per pertinença a organització criminal. Amb aquestes consideracions, les penes màximes a les quals s'enfronten els acusats són de set anys pel caporal, sis per un dels agents i tres i mig per la resta. Per tot això, el tribunal creu que la càrrega incriminatòria contra els acusats ha disminuït prou per poder alliberar-los de la presó preventiva.

Per últim, les interlocutòries fan referència a la petició de les defenses de decretar la nul·litat del cas per vulneració del dret a lletrat per part del quart implicat, el suposat narcotraficant que va delatar als agents en dues declaracions davant la Divisió d'Afers Interns dels Mossos. Sobre això, el tribunal indica que tot i que no és el moment per aprofundir-hi, en cas d'invalidar-se les declaracions sense advocat, hi ha més proves que permetrien seguir el procediment.