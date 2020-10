Busquen l'amo d'unes cabres que envaeixen la C-63 a Lloret i suposen un perill pel trànsit

Busquen l'amo d'unes cabres que envaeixen la C-63 a Lloret de Mar i suposen un perill pel trànsit.

La Policia Local de Lloret ha difós unes imatges dels animals movent-se per una àrea muntanyosa pròxima al túnel de la carretera que va de Lloret a Vidreres.

Concretament hi ha tres animals que es mouen per la zona del túnel de Monturiol i la Policia fa una crida a què "si algú coneix al seu propietari, ho comuniqui als serveis de Medi Ambient".

Els animals fa poc més d'una setmana que han aparegut per la zona i es desconeix d'on procedeixen. Els agents han rebut trucades de gent que alertava que se les havia trobat travessant la carretera.

Veient aquesta situació, es busca el propietari i si no es capturaran per tal de treure-les d'aquesta zona on poden causar algun accident. Si les captura la policia o els agents rurals, es remetrà les despeses al propietari.

Cal recordar que si es pot demostrar que el propietari té una activitat ramadera sense autorització pot acabar amb una sanció i també, es pot enfrontar a un expedient per anar contra la seguretat del trànsit.