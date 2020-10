Jutgen un acusat de violar, maltractar i agredir la parella durant tres mesos a Vidreres

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat de violar, maltractar, colpejar, agredir i amenaçar la parella durant tres mesos al domicili que compartien a la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres (Selva).

La fiscalia demana 17 anys de presó i, a l'escrit d'acusació, recull fins a quatre episodis que van tenir lloc entre l'octubre i el desembre del 2016. Segons l'acusació pública, l'acusat va sotmetre la víctima a "control i humiliacions" i va arribar a atacar-la amb un ganivet. El processat nega totes les acusacions i diu que no sap per què el va denunciar: "Era una relació normal durant la qual es va anar acabant l'amor fins que es va deixar, sincerament no sé per què m'ha denunciat". La defensa demana l'absolució.