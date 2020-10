Persecució després d'un intent d'encastament en una farmàcia de Blanes

Intent d'encastament ahir de matinada en una farmàcia de Blanes. Un local que els lladres ja havien aconseguit violentar el mes de gener amb el mateix sistema. En aquest cas però la ràpida intervenció policial i la col·laboració ciutadana va permetre frustrar el robatori i la detenció de dos dels tres presumptes lladres després d'una persecució entre Blanes i Tordera. La policia busca el tercer implicat en els fets. Els arrestats passaran avui a disposició del jutge de guàrdia de Blanes.

Els fets es van produir a quarts de quatre de la matinada, quan la Policia Local va rebre l'avís d'una veïna que sentia cops i com si algú intentés robar a la farmàcia, situada al carrer de Ca la Guidó. El local compta amb unes pilones per evitar encastaments i que els lladres tot i els intents, no van poder trencar ni encastar-hi un tot terreny, de la marca Mercedes.

En aquest vehicle hi anaven tres persones, les quals en veure arribar diverses patrulles de la Policia Local de Blanes van fugir en sentit Tordera. A partir d'aquí, la policia va demanar suport al cos municipal de Tordera així com els Mossos d'Esquadra.

A l'altura de la rotonda d'accés a la C-32, els lladres van perdre el control del vehicle i es van accidentar i van fugir a peu corrents. Aquesta estratègia però no els va sortir bé del tot, ja que dos dels presumptes lladres van acabar detinguts.

Agents de la Policia Local de Blanes van enxampar un dels dos amagat darrere d'uns matolls, mentre que al segon sospitós el van detenir conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Es tracta de delinqüents amb antecedents i ja coneguts per la policia.



Vehicle robat

La policia també va poder recuperar el vehicle utilitzat per l'encastament, un Mercedes tot terreny que van abandonar al marge de la via després de l'accident. Aquest vehicle havia estat robat a Vidreres i duia unes plaques italianes tot i que originalment eren d'un vehicle francès.

A conseqüència de l'intent de robatori a la farmàcia, un vidre de l'aparador va quedar malmès i també va haver-hi danys a l'entrada de la farmàcia. Aquest intent d'encastament no és el primer que ha patit aquesta farmàcia. El 15 de gener passat van ser víctimes del mateix modus operandi i en aquest cas els lladres van aconseguir l'objectiu.



La banda de les grues i els caixers

La policia sospita que darrere d'aquest robatori frustrat a Blanes hi ha la mateixa banda que ha fet diversos encastaments els darrers mesos a Girona i que ha actuat tant en entitats bancàries com en altres tipus de locals comercials. Utilitzen vehicles robats -grues i altres- per cometre els assalts.