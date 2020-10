Regulen els accessos al Montseny per combatre la massificació

Cop de restricció per combatre la massificació al Parc Natural del Montseny i al parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Les diputacions de Girona i Barcelona van anunciar ahir a través d'una roda de premsa un conjunt de mesures per evitar que es repeteixin les escenes d'aglomeracions dels darrers caps de setmana en aquests dos parcs. En el cas del Montseny, seguint les reclamacions dels alcaldes dels 18 municipis –cinc d'ells selvatans– que integren el Parc Natural, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va explicar que l'accés per carretera es restringirà un cop els aparcaments estiguin plens. Per dur a terme la mesura, avui el Procicat aprovarà el pla que preveu el desplegament d'Agents Rurals i controls de Mossos d'Esquadra en set punts d'accés per carretera al parc del Montseny. L'operatiu anirà acompanyat d'un reforç del nombre d'informadors i guardes, així com de més senyalització i «elements per pacificar el trànsit»: «Sabem que vivim una situació excepcional amb una pandèmia que fa canviar costums, però no podem permetre que això afecti el nostre patrimoni forestal», va subratllar Marín.



Capacitat per a 1.054 cotxes

Marín, juntament amb el president de la Diputació de Girona, va recordar que l'extensió del Parc Natural supera les 30.000 hectàrees i, per tant, és «molt complicat» controlar tots els accessos, ja que hi ha nombroses vies d'entrada per camins forestals. Tot i això, va destacar que la capacitat de vehicles dels aparcaments del Parc és de 1.045 vehicles i no s'impedirà el pas a aquells turistes que vulguin accedir a peu a l'espai. També hi ha 551 aparcaments als voltants dels nuclis de població.

D'altra banda, des de la Diputació van destacar que les mesures estaran en vigor «mentre siguin necessàries». Segons la presidenta de l'administració supramunicipal barcelonina, ambdues diputacions es reuniran amb els alcaldes del Montseny la setmana que ve per avaluar el funcionament d'aquestes mesures i, si cal, modificar-les i imposar-ne de noves. Marín va subratllar que «som conscients que no és interessant que hi hagi aglomeració i hem de trobar equilibri entre els drets individuals i el patrimoni col·lectiu». El diputat de Mobilitat i Espais Naturals de Barcelona, Josep Tarín, va insistir que «no es regula l'accés de persones, es regula el trànsit de vehicles per a la seguretat de les persones». Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va assegurar que amb la bateria de mesures «evitarem que es repeteixin imatges com les d'aquest cap de setmana al Montseny».



Recerca d'equilibri

Els batlles dels municipis del Montseny fa setmanes que protesten per situacions d'incivisme derivades de l'acumulació de gent que ha decidit visitar el Parc Natural. «Hem viscut situacions de gossos que anaven deslligats i han mossegat xais, gent que entrava en finques privades, persones que feien pícnics sense recollir les deixalles o gent que destrossava camps sembrats», explica Pere Garriga, alcalde d'Arbúcies. Garriga confia que les mesures serveixin per dissuadir aquestes actituds tot i que reconeix que «és molt difícil» controlar tots els accessos per la «gran quantitat» que hi ha de vies d'accés al Parc i perquè molts dels municipis del Monseny no disposen de cos de policia local. També afegeix que hi ha una part de l'economia de la zona que viu del turisme del Parc Natural i insisteix que cal «un equilibri» entre la gent que visita el parc i la que el Parc Natural pot absorbir.

L'alcaldessa de Viladrau, Noemí Bastias, exposa que els darrers caps de setmana hi ha hagut «un gran increment de turisme al municipi» i que els restauradors han viscut «amb cert recel» veure que no podien treballar tot i l'afluència de visitants: «Crec que la població de Viladrau està conscienciada de la covid-19 però per als restauradors no deixa de ser curiós que hagin de tenir els bars i restaurants tancats però a la vegada vegin aglomeracions de gent pel poble». Bastias explica que des de l'Ajuntament han tancat els accessos rodats secundaris i els Mossos d'Esquadra faran un control d'accés just en la GIV-5201.