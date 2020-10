Una baralla entre dos homes acaba amb un apunyalat de gravetat a Blanes

La Policia Local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un apunyalament greu que es va produir dijous al vespre. Els fets es van produir quan un home va agredir-ne un altre amb una arma blanca clavant-li un ganivet a la zona del costat del tòrax i li va causar lesions pulmonars. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va evacuar amb ambulància a l'hospital Trias i Pujol de Badalona, on segueix ingressat.

L'agressió es va iniciar cap a les vuit del vespre a prop de l'anomenada rotonda dels Focs, que es troba a la carretera que enllaça Blanes amb Tordera. Un agent de la Policia Local que estava realitzant un servei de seguretat ciutadana va veure un home que circulava amb una moto per la carretera de Blanes a Tordera amb símptomes de no trobar-se gaire bé. Quan l'agent s'hi va acostar, va observar que el conductor de la moto perdia sang de manera abundant i que duia un pal metàl·lic doblegat.

L'agent va atendre el ferit, que tot i les lesions que tenia va poder donar una breu descripció de l'agressor i, paral·lelament, una veïna va indicar també que havia vist fugir el presumpte autor dels fets en direcció cap al cementeri. A partir d'aquí, es van activar tots els recursos i fins a la zona s'hi van desplaçar diverses patrulles de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.



El detingut, veí de Blanes

Després d'una petita persecució, el cos de policia local va localitzar l'agressor de l'apunyalament. L'arrestat és un veí de Blanes, de nacionalitat dominicana i de 41 anys, mentre que la víctima, també veïna de la vila, en té 39.

L'arma utilitzada en l'enfrontament també es va poder trobar pocs minuts després en uns matolls. Presentava encara restes de sang. El detingut va ser lliurat als Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.

Es dona el cas que ambdós viuen per la mateixa zona i la víctima és coneguda per la policia, per presumpte tràfic de drogues. El motiu de la baralla que va ocasionar l'agressió per ara es desconeix però s'apunta a una revenja.