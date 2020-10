Un jutjat anul·la la suspensió de sou i feina al professor de Caldes que s'enviava missatges sexuals amb una menor

El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha anul·lat la suspensió d'1 any de sou i feina al professor de l'institut de Caldes de Malavella que s'enviava missatges de contingut sexual amb una menor a principi del curs 2014-2015 i només manté una sanció de 2 mesos per no haver fet cas a les ordres de tallar la relació amb la menor quan era alumna seva.

El professor va interposar un recurs contra la resolució del Departament al·legant que li havien generat indefensió perquè van instruir el cas com una sola sanció molt greu i, al final, la van dividir en dues de greus. Ara, en una sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutjat li dona la raó però, tot i això, la magistrada afirma que la seva actuació va ser "totalment reprovable".

El febrer del 2019, l'Audiència de Girona va absoldre el professor de secundària que s'enfrontava a 55 anys de presó acusat d'abusar sexualment d'una alumna menor d'edat a Caldes de Malavella. La sentència concloïa que no havia quedat acreditat que mantinguessin relacions sexuals durant trobades fora de l'institut, sobretot perquè al judici la menor es va desdir i va assegurar que s'ho havia inventat.

Tot i això, el tribunal criticava l'actitud de la inspecció educativa perquè considerava que hauria d'haver adoptat mesures "molt més radicals" quan va descobrir que el professor s'intercanviava missatges de contingut sexual amb la menor, que aleshores tenia 15 anys i té un trastorn de desenvolupament i aprenentatge.

Un cop esgotada la via penal, el Departament d'Educació va reactivar la via administrativa per avaluar l'actuació del professor i determinar si havia comès alguna infracció sancionable. L'expedient va acabar imposant dues sancions al professor: una d'1 any pels missatges pujats de to i una altra de 6 mesos per no haver fet cas a les pautes marcades i que el comminaven a marcar distàncies amb la menor.

El professor va interposar un recurs contra la resolució del Departament d'Educació que va acabar arribant al jutjat contenciós 1 de Girona. Al·legava que, durant la instrucció de l'expedient, li havien generat indefensió perquè "es va defensar d'una acusació" per una falta molt greu però "al final el van condemnar per una altra diferent". Un canvi de "qualificació jurídica" que, segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, "suposa una violació del dret de defensa del recurrent, que no ha pogut efectuar al·legacions en relació a la nova qualificació dels fets efectuada en la resolució sancionadora".

Així, el jutjat resol anul·lar la suspensió d'1 any de sou i feina per manca de consideració cap als administrats. En relació a la de 6 mesos per incompliment greu dels drets i obligacions derivats de la funció encomanada com a funcionari, la sentència considera que és "desproporcionada" i la rebaixa a 2 mesos de suspensió de funcions amb pèrdua de retribucions.



Actuació "molt reprovable"

Tot i estimar parcialment el recurs del professor i rebaixar substancialment la suspensió de sou i feina, la magistrada Asunción Loranca afirma que l'actuació del professor va ser "molt reprovable". L'home va ser professor de la menor durant el curs 2013-2014 i, segons Educació, "no va seguir les instruccions i pautes de comportament que li havien donat des de la direcció del centre i per part de diversos professionals de diferents àmbits".

"El mateix recurrent reconeix que havia rebut la instrucció de mantenir-se distanciat de la menor amb la finalitat de no encoratjar els seus sentiments d'enamorament cap a ell. No sembla que sigui difícil per a un professor entendre què significa marcar les distancies amb una alumna", apunta la sentència que afegeix que "en realitat, malgrat que digués que es volia defensar de la menor, allò cert és que el seu comportament va servir per encoratjar i fomentar els sentiments amorosos de l'alumna".

En relació als missatges de contingut sexual que es van intercanviar per Facebook a principis del curs 2014-2015 –quan ja no era alumna seva- el jutjat diu que, tot i haver-la d'anul·lar per "indefensió material", "la remissió d'uns missatges d'evident contingut sexual dirigits a una exalumna, menor d'edat i amb cert grau de discapacitat per motius psicològics, resulta totalment reprovable".

"Sorprèn a aquesta jutjadora que una persona de la seva edat, professió i amb la formació que se li suposa no comprengui que hi ha coses que un professor, per respecte a la seva mateixa dignitat i a uns principis elementals ètics i professionals, no ha d'expressar mai, en cap circumstància, ni de broma ni seriosament, a una menor que, a més, té problemes psicològics i ha estat alumna seva", critica la magistrada.

La sentència de l'Audiència de Girona posava com a exemple diferents missatges com ara un on el professor deia "potser farà una mica de mal al principi però poc a por hauria d'anar convertint-se en plaer", "ja has imaginat en quina postura t'agradaria fer-ho" o "ho vull tot, petons i tocar, i a la que pugui et faig passar davant".



Cobrament de sous endarrerits

Després de conèixer la sentència, l'ACN s'ha posat en contacte amb l'advocat del professor, Christian Salvador. Segons concreta, la suspensió de sou i feina va entrar en vigor a principis dels 2020 i ha durat fins a l'actualitat. Salvador remarca que s'ha excedit amb escreix el temps de suspensió que marca la sentència. Per això, preveu reclamar que el restitueixin immediatament al seu lloc de feina i que li abonin amb interessos els mesos durant els quals hauria d'haver estat treballant.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies.