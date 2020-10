Buba Junior i la poesia com a arma per lluitar contra el racisme

Buba Junior i la poesia com a arma per lluitar contra el racisme

Es neix essent artista? Buba Junior (Buba Juwara Saho) no ho sap. El que té clar és que sempre s'ha comunicat amb les lletres: «Sempre m'ha agradat escriure, però abans ho feia molt malament. No m'hi vaig posar de debò fins a l'any 2016», recorda. Va ser després d'escoltar una cançó del cantant JEEBLI, Soy Palestina, que va sentir la necessitat d'usar la poesia i la música per reivindicar-se i reivindicar els seus drets. «A partir del 2016 vaig començar a estudiar la poesia i què eren els quartets, els sonets, quins verbs usar, etcètera», diu el jove de 22 anys.

Fill de pares migrats, ha crescut a Lloret de Mar, on ha viscut episodis de racisme pel seu color de pell, episodis en els quals s'ha inspirat per escriure poemes com Negro Soy, on descriu situacions de por, enuig o soledat: «Negro se escuchaba, negro me decían, no quería serlo, por ser negro mal me sentía (...)».

Buba Junior explica que quan era petit va viure alguns anys a Gàmbia, «hi vaig estar sis anys», i allà va conèixer històries de moltes persones que intentaven creuar el desert i després l'estret fins arribar a Europa. «Sovint es parla de la gent que mor al mar, però el desert és encara pitjor», sosté Buba Junior, que afegeix que no es considera un activista: «Crec que en part l'activisme va lligat a la poesia i tinc clar que és una plataforma per explicar les meves realitats però també les de moltes altres persones que tenen nom i cognom però que no les coneixem. Sense conèixer no ens podem identificar i ens sentim més sols».

Buba Junior exposa que a Lloret de Mar, on gairebé la meitat de la població és estrangera (13.989 persones de les 38.373 que hi ha al municipi, segons les darreres dades de l'Idescat), no hi ha cap col·lectiu antiracista. Tot i això, subratlla que el moviment Black Lives Matter, originat als Estats Units l'any 2013 després de l'assassinat d'un jove de 17 anys -Trayvon Martin- a mans dels cossos policials a l'estat de Florida, ha travessat fronteres, especialment després dels darrers episodis de violència policial que van provocar una onada de suport arreu del món. A Lloret, Buba Junior va organitzar una concentració antiracista on també es va reclamar la regularització dels immigrants il·legals.



Més de 15.000 seguidors

El perfil de Buba Junior compta amb més de 15.000 seguidors a les xarxes, on es fa eco -sobretot a través d'Instagram (@bubajunior_11)- de moviments antiracistes i pels drets socials. «Soc conscient que tinc molts seguidors, però també veig que molta gent a les xarxes socials es mou a través de les tendències. Sembla que perquè un moviment guanyi força, com el Black Lives Matter, primer s'ha de fer viral». Darrerament ha compartit un vídeo a les xarxes denunciant la repressió policial del govern nigerià, que ha causat la mort de diverses persones els darrers dies que es manifestaven contra la corrupció del govern del president Muhammadu Buhari. El moviment es coneix amb el nom d'«End SARS» en al·lusió a un dels cossos policials més violents, que té aquestes sigles. Durant el confinament, a través del seu perfil va organitzar trobades en directe amb persones migrades de diversos sectors professionals, com la corresponsal de la cadena France 24, Edna Liliana Valencia Murillo.

Buba Junior ha publicat el seu darrer treball autoeditat a través de YouTube i el seu perfil d'Instagram. Un recull de 12 poemes titulat «Solo soy una voz».