Jutjat per agafar la targeta a un amic d'infància mentre dormia i treure 1.510 euros de caixers de Blanes

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat d'agafar-li la targeta a un amic de la infància mentre dormia i treure fins a 1.510 euros de caixers de Blanes. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, el processat fa fer els reintegraments entre el 8 de gener i el 13 de febrer del 2018. A més, també va fer una compra per valor de 163,91 euros l'1 de febrer del mateix any. La fiscalia demana 2 anys i mig de presó i 2.880 euros de multa per un delicte continuat d'estafa. L'acusat nega els fets i la víctima no ha pogut ratificar la denúncia al judici perquè va morir abans que el cas arribés a judici. La defensa demana l'absolució.

L'escrit d'acusació de la fiscalia apunta que acusat i denunciant tenien una relació d'amistat des de la infància. Per això, el processat l'acompanyava "amb freqüència" durant les seves activitats quotidianes, com ara anar de compres. L'acusació pública sosté que va ser així com el processat va descobrir el PIN de la targeta de la víctima.

Segons l'acusació pública, el processat passava algunes nits a casa de la víctima, a Blanes. "L'acusat s'apoderava de la targeta del denunciant quan dormia al seu domicili i la retornava abans que la trobés a faltar", argumenta la fiscalia.

Així, entre el 8 de gener i el 13 de febrer del 2018, l'acusat va treure diners de caixers. "Els reintegraments, aïlladament, en cap cas superaven els 400 euros però van arribar a al xifra de 1.510 euros", exposa la fiscalia. A més, també apunta que va fer servir la targeta per fer una compra per un import de 163,91 euros l'1 de febrer. Tot plegat, amb la voluntat d'obtenir "un enriquiment econòmic il·lícit" i sense comptar amb l'anuència del denunciant.

Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció quarta de l'Audiència de Girona, l'acusat només ha respost a preguntes de la defensa i ha negat que li agafés la targeta al denunciant per treure diners o fer compres.

El denunciant no ha pogut ratificar la denúncia perquè va morir abans que la causa arribés a judici. Tot i això, la lletrada de l'administració de justícia ha llegit la declaració que va fer el jutjat d'instrucció, durant la qual va dir que el seu amic tenia problemes amb les drogues i que creia que això podria haver motivat que necessités diners. També va exposar que es va adonar de la situació quan va veure que s'havia quedat sense diners.

La fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'estafa i sol·licita 2 anys i mig de presó i 2.880 euros de multa. La defensa remarca que es tracta d'un cas de "la paraula d'un contra la paraula de l'altre", apunta que no hi ha proves per condemnar-lo i demana que l'absolguin. El judici ha quedat vist per a sentència.