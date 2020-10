Multes de 200 euros a Vidreres a qui no porti bossa per recollir les caques de gos

L'Ajuntament de Vidreres multarà amb 200 euros aquelles persones que no portin bosses o altres elements per recollir els excrements del seu gos dels espais públics. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, Jordi Camps, qui va remarcar que volen «acabar» amb els problemes de neteja i salubritat que generen les caques de gos sense recollir en zones municipals. «Trobes deposicions per carrers, places i parcs que ho embruten tot», va criticar ahir el batlle, qui va carregar, sobretot, contra els propietaris dels cans que els porten a passejar dins els parcs infantils. «Hi ha gent sense miraments que deixen el gos dins el tancat del parc i que no recullen els excrements tot i saber que hi ha nens i nenes jugant en aquell espai», va lamentar Camps.

Per això, el consistori ha decidit multar no només les persones que no recullin l'excrement, sinó també aquells que surtin a passejar sense portar una bossa o un altre element per recollir les deposicions. Per fer-ho possible, el ple municipal va aprovar una modificació de l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals que s'aplicarà una vegada passi el període d'exposició pública.

Segons aquesta ordenança, no recollir les caques i deixar que els animals orinin a les façanes d'edificis o en mobiliari públic, es considera una infracció lleu que està sancionada amb multes que van dels 100 als 400 euros. En aquesta modificació, s'hi contemplarà com a infracció no portar elements de recollida. «Tenim previst iniciar una campanya destinada a reduir l'incivisme, sobretot en l'obligatorietat de portar els animals lligats i de recollir-ne els excrements», va afegir Camps.



Zones vermelles

D'altra banda, el consistori també ha endurit les multes per incompliment del temps d'estada màxim en les zones vermelles del municipi que passen de 30 a 60 euros. «Trobem gent que deixa el vehicle estacionat tot el dia en zona vermella i que prefereix pagar la multa que deixar-lo en un pàrquing», va puntualitzar l'alcalde.

Actualment, el temps màxim d'estacionament en aquestes zones és de 90 minuts -que no es paguen- i el seu compliment es regula per disc horari. Segons va informar l'Ajuntament, aquesta iniciativa parteix de la proposta consensuada amb l'Associació de Comerciants de Vidreres per intentar que hi hagi «més mobilitat» al municipi. Les zones gratuïtes d'aparcament es troben a la zona de l'antiga escola Sant Iscle i als carrers Doctor Deulofeu, Santa Maria, Narcís Monturiol o la plaça dels Dolors. També hi ha punts d'aparcament al carrer Girona, al carrer Oriol, Garrotxa, o al dels Dolors.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament es va especificar que s'està acabant de formar el cos de la Policia Local i que es disposarà d'agents cívics que s'encarregaran de la tasca de control de l'estacionament.