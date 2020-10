L'alcaldessa de Riudellots denuncia un edil que es reenviava mails dels vigilants

L'alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura (JxCat), ha denunciat un regidor a la Fiscalia per haver redireccionat els mails dels vigilants municipals al seu compte de correu electrònic. El denunciat és el fins ara segon tinent d'alcalde, Xevi López, que també portava l'àrea de Comunicació i Noves Tecnologies. Segons explica la mateixa alcaldessa en una carta a la població, López va començar a redirigir-se els mails «a iniciativa pròpia» a finals de març, amb intenció de gestionar les sol·licituds de felicitacions d'aniversaris durant el confinament. Però ha continuat rebent els correus electrònics adreçats als vigilants durant mesos. López ja ha dimitit de manera irrevocable.

Xevi López forma part de l'equip de govern de Riudellots d'ençà de les municipals del 2019. Abans, però, ja havia format part del consistori (entre d'altres, com a regidor de Solidaritat). Als últims comicis, López es va presentar sota les sigles de JxCat, formant part de la llista que encapçalava Montserrat Roura. Fins ara, el ja exedil era el segon tinent d'alcaldessa i portava les àrees de Dinamització Econòmica, Indústria i Comerç Local, Comunicació i Noves Tecnologies, Regulació, Règim Intern i Processos Participatius i també era regidor col·laborador a l'àrea de Seguretat i Protecció Civil.

Els fets que l'han portat a dimitir, i que també han acabat amb una denúncia davant la Fiscalia, es remunten al mes de març, quan, segons explica l'alcaldessa a la carta que s'ha fet arribar a la població, López va redireccionar al seu compte de correu electrònic els mails dels vigilants municipals. Ho va fer «per iniciativa pròpia», recull Roura a l'escrit, amb la finalitat de «gestionar» les sol·licituds que feien els veïns perquè, durant el confinament, els vigilants anessin a felicitar l'aniversari dels nens i nenes del poble. Una iniciativa que es va fer del 26 de març i fins al juny.

Segons indica l'alcaldessa, López volia saber quines famílies ho havien demanat per dir-los si podien enviar un vídeo casolà del moment en què els vigilants van felicitar els seus fills. I un cop els hagués rebut tots, ajuntar-los en un de sol.



Advocat de professió

Tot i això, des d'aleshores, el redireccionament no es va desactivar. I durant tots aquests mesos, «sense el seu coneixement» –diu l'alcaldessa-, Xevi López havia continuat rebent els mails adreçats als vigilants municipals.

La situació es va descobrir ara fa pocs dies, quan diversos treballadors del consistori van enviar-se correus interns per fer un regal a una companya de feina que se n'anava. López va ser un dels qui va respondre els mails, tot i que no anava dirigit a ell (perquè només s'havien enviat als correus dels vigilants municipals i del personal de l'Ajuntament). Divendres de la setmana passada, el segon tinent d'alcaldessa va presentar la seva renúncia al càrrec de manera «irrevocable». A l'escrit que ha adreçat als veïns, Roura qualifica el que ha passat com «un incident» conseqüència «d'un error».

Per això, la mateixa Montserrat Roura ha denunciat el fins ara segon tinent d'alcalde, perquè la fiscalia investigui si els fets són o no delicte. A més, també ha demanat una auditoria informàtica de la corporació. Es dona el cas que Xevi López és advocat de professió. A més, segons explica al seu currículum, està especialitzat en dret administratiu (sobretot, en allò que fa referència a corporacions locals). Després que López hagi cessat del càrrec, qui el substituirà és Josep Lluís Santamaria.