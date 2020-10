L'hospital de Blanes redueix l'activitat quirúrgica no urgent per alliberar llits per la covid-19

Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Calella i Blanes, han decidit reduir l'activitat quirúrgica no urgent per alliberar llits davant l'increment d'ingressos per covid-19. Els centres de les dues poblacions prioritzaran a partir d'ara les intervencions de processos oncològics i les urgents. En aquest sentit, Calella ha suspès l'activitat d'un dels cinc quiròfans que té i Blanes manté els quatre oberts però només hi farà cirurgia que no requereixi ingrés i l'atenció urgent. A més, es mantenen les restriccions de visites a un sol acompanyant per pacient a les plantes d'hospitalització, sempre que no sigui positiu o hi hagi sospita. També continuen amb els controls d'accés a les entrades dels centres hospitalaris.

En aquests moments, a Calella hi ha 21 pacients ingressats, tres dels quals en estat crític, i 18 més a l'hospital Sociosanitari. Cinc d'ells estaven hospitalitzats en una de les plantes de medicina interna i se'ls ha traslladat.

A Blanes, hi ha 21 pacients ingressats i 38 professionals aïllats, 23 dels quals positius per covid-19 i 15 en quarantena per ser contacte estret.