Un policia de Caldes salva la vida a un nadó de set dies

La Policia de Caldes de Malavella ha salvat la vida d'un nadó de set dies. Un dels seus agents va practicar-li la maniobra de Heimlich i va poder tornar a respirar. El nadó va patir l'accident aquest dilluns i l'endemà ja era a casa després de ser atès a l'hospital.

Xavier és l'agent de Caldes que va realitzar aquest salvament i explica que està satisfet de com va acabar el servei i de la feina del seu company, que anava amb ell al cotxe patrulla quan tot es va desencadenar. També subratlla que per poder haver fet aquesta gesta és molt important «la formació que rebem en primers auxilis i DEA», una tasca que impulsen des de l'Ajuntament i els comandaments de la Policia Local.

Els fets es van produir poc després de la mitjanit. En Xavier i el seu company acabaven de fer un control, van entrar al cotxe patrulla i «potser hi portàvem cinc minuts quan ens truca una mare dient que el seu fill s'ofegava». Arran de l'avís, els agents van agafar el cotxe i es van dirigir fins a la urbanització de Can Solà. A la casa, no sabien què s'hi trobarien, ja que no els havien dit l'edat del nen. De fet, diu el policia, ell creia que seria un nen més gran.

Un cop a lloc, el seu company va agafar el desfibril·lador (DEA) i ell va començar-se a «escalfar les mans». La sorpresa va ser quan van veure que era un nadó de només set dies. Però en Xavier no va dubtar cap segon i va veure que el nen «estava vermell i havia tingut un vòmit, ja no respirava, estava a punt de col·lapsar». Va començar a practicar-li la maniobra de Heimlich, que va consistir a fer-li «cinc o sis copetes a l'esquena fins que va treure el líquid, mocs».

El nen després va començar a «plorar» i va respirar. Mentre tot això passava, va recordar l'agent de Caldes, el seu company va trucar al 112 insistint que arribés una ambulància el més ràpid possible. L'ambulància estava de camí perquè la família havia trucat abans al 061 però la desesperació i també perquè sabien que la policia podia arribar ràpid a ajudar-los, van alertar-los. En pocs minuts va arribar l'ambulància i el nadó, recorda Xavier, estava «estirat i tranquil, com si no hagués passat res».

Xavier destaca la feina en equip amb el seu company. Aquest dimarts, l'agent va anar a veure el nadó, que es troba bé i a casa després del fort ensurt.