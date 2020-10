Enderrocaran el «pirulí» de l'interior del castell de Sant Maurici a Caldes

La construcció de més de deu metres d'altura que es troba al bell mig del castell de Sant Maurici a Caldes de Malavella serà enderrocat per tal de facilitar les tasques d'excavacions que s'hi estan realitzant. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, Salvador Balliu, qui va explicar que les tasques d'enderroc duraran aproximadament un mes perquè s'hauran de fer «a mà». «En aquesta zona no hi pot entrar maquinària, i s'haurà de tirar a terra manualment», va precisar el batlle, qui va puntualitzar que per aquest motiu el cost serà d'uns 30.000 eros que subvencionarà la Diputació de Girona.

Conegut popularment com el «pirulí» de Sant Maurici, aquesta construcció fa més de 30 anys que es troba en aquest icònic paratge de Caldes que el consistori va comprar l'any 2015 al seu antic propietari, Lluís Quer, per 300.000 euros.

Durant un temps, el «pirulí» va ser utilitzat com a torre de vigilància per detectar perills a la zona com incendis i disposava d'unes escales metàl·liques per pujar fins a dalt. Amb el temps va quedar «obsolet i en desús» i, actualment, només servia com a suport on penjar banderes catalanes i estelades. Aquesta construcció, però, va ser alçada com a vèrtex geodèsic, un senyal que ajuda a elaborar mapes topogràfics a escala.

Per tal de poder tirar endavant l'enderroc, el consistori caldenc va haver de demanar permís a la Generalitat, que ha donat el seu vistiplau, amb la condició que l'Ajuntament conservi part de l'estructura com a record simbòlic de l'antiga existència de la construcció. «Segurament ho portarem a l'entrada de l'església i ho convertirem en un banc», va precisar Balliu.

Sobre el motiu de l'enderroc, l'alcalde va relatar que en aquest espai s'hi porten a terme treballs d'excavacions tant a l'estiu a través dels camps de treball, com la resta de l'any, on s'hi està fent la consolidació de les muralles i altres treballs arqueològics. Unes tasques que quedaven dificultades per l'existència del vèrtex geodèsic que, ben aviat, desapareixerà de Sant Maurici.