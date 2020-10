Dos incendis afecten una botiga de llaminadures i un pal de la llum a Vilobí

El poble de Vilobí d'Onyar va patir, ahir al matí i en poca estona de diferència, dos incendis que van afectar un comerç local i un pal de la llum, però que no van provocar cap ferit.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, el primer foc es va declarar cap a tres quarts de deu del matí en un pal de fusta de la llum situat al carrer Sant Josep. Alguns testimonis asseguren que abans d'encendre's, del pal ja sortien guspires i espetecs. Fins al lloc s'hi va desplaçar una dotació de Bombers i, durant el trasllat, van rebre l'avís d'un altre incendi que afectava un comerç del mateix poble.

Aquest segon incendi es va declarar al voltant de dos quarts d'onze del matí en una botiga de llaminadures situada en un carrer paral·lel al del pal de llum, el Canigó. Fins allà s'hi van traslladar tres dotacions de Bombers. En aquest local s'hi va encendre l'aparell d'aire condicionat, que les flames van deixar destrossat. A banda d'això, l'incendi va causar alguna altra afectació al local, però sobretot, s'hi va produir una densa acumulació de fum. Arran d'això, els Bombers van haver de fer tasques de ventilació. En aquest cas, l'actuació es va donar per acabada al cap d'una hora.

Respecte al pal de la llum, una línia de baixa tensió, tot i que es va apagar el foc en 20 minuts, l'incendi va provocar un tall de llum que, segons va informar la companyia elèctrica Endesa va afectar una setantena de veïns de la zona. Un tall que Endesa va assegurar que estava resolt una hora després. En aquest punt, es va cremar cablejat i alguna caixa de plàstic i el pal va quedar socarrat. Per això, la companyia elèctrica també parlarà amb el consistori sobre la possibilitat de canviar aquest pal de fusta per un de formigó.

Per la seva part, l'alcaldessa del municipi, Cristina Mundet, va explicar que els incendis van «espantar una mica» els veïns però va remarcar que «per sort» no hi va haver ferits. Amb relació a la possible connexió entre els dos incendis, Mundet va especificar que això ho hauran de determinar els pèrits.

Arran dels dos successos es van activitar també membres de la Guàrdia Municipal de Vilobí d'Onyar, que van actuar, sobretot, al carrer Sant Josep. Allà van acordonar el carrer i van tallar l'accés a vehicles i vianants per evitar mals majors pel cablejat que cremava. També s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra.