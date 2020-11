Els danys del «Gloria» en una carretera costaran a Riells uns 207.000 euros

El temporal Gloria va provocar, a finals de gener, una esllavissada en una carretera local del municipi de Riells i Viabrea. Un dany que, per ser reparat, necessita una inversió de 206.761 euros dels quals l'Ajuntament no disposa. Almenys així ho quantifica el projecte elaborat pels serveis tècnics de la Diputació de Girona, que va ser aprovat per la junta de govern local de Riells el 14 d'octubre passat. «El projecte el fan ells, però ho hem de pagar nosaltres amb uns diners que no tenim», explica l'alcalde, Josep Maria Bagot, qui precisa que des del consistori han calculat en uns 600.000 euros el cost total de reparació de tots els danys causats pel temporal. «El pressupost de l'Ajuntament destinat a inversió és de 50.000 euros», remarca l'alcalde, qui afegeix que el municipi no pot «aguantar tots aquests costos extres».

D'aquests diners, i apretant-se el cinturó, han aconseguit avançar 100.000 euros per fer les reparacions més «indispensables» de manteniment. No és, però, ni de bon tros suficient. «Des del temporal, tenim un carrer tallat amb una casa que té perill d'esfondrar-se», explica Bagot, qui especifica que dins aquesta previsió no hi han sumat ni els costos de la neteja de les lleres de les rieres ni del seu manteniment.

Per això, l'alcalde ja avança que, si no reben ajudes de la Generalitat i de l'Estat, la reparació de la carretera -que va de la urbanització Fogueres de Montsoriu a l'encreuament de la GI-522- no la podran executar. «No és una obra prioritària perquè hi passen pocs vehicles i la situació tal com està ara és suportable», puntualitza Bagot. Des del Gloria, el tram de via afectat està blindant amb senyals i proteccions i el pas només es pot fer per un sol carril.

Respecte a les ajudes, també especifica que no només és important saber si es rebran, sinó també conèixer quin percentatge els concediran, ja que la quantitat que no cobreixi la subvenció l'ha d'abonar el consistori. «Si no ens cobreixen el 75% o el 80% del cost total, haurem de renunciar a l'ajuda», explica el batlle, qui recorda que si acceptes l'ajuda, estàs obligat a executar l'obra. «Un 25% el podríem assumir, destinant-hi el romanent de tresoreria», afegeix.

De moment, estan a l'espera que surti la línia d'ajuts de la Generalitat, que creuen que serà a finals d'anys. «De l'Estat no en sabem ben res. Ni respiren», critica l'alcalde.



Esclafits i diluvis

El municipi de Riells i Viabrea ha estat durament castigat per les inclemències meteorològiques en els darreres tres anys. El novembre de l'any 2018, els forts diluvis que van caure a la zona van provocar dos grans esvorancs en la mateixa carretera ara afectada pel Gloria. En aquella ocasió, el cost més gran el va assumir Arbúcies, ja que els danys es van produir en un tram de la seva competència, però Riells també va haver d'arreglar els desperfectes patits en el seu municipi. L'octubre de l'any següent, va ser pitjor. Dos tornados van ferir tres persones i van provocar nombrosos danys, i problemes de mobilitat i de subministraments sobretot a les urbanitzacions Júnior Park i Can Plana. «Vam gastar 100.000 a arreglar desperfectes», diu el batlle.

Per tot plegat, Josep Maria Bagot afirma convençut que Riells i Viabrea és el municipi de la demarcació gironina més afectat pels desastres meteorològics.

