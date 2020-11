El barri de la Plantera, el punt «negre» on s'abandonen més mobles de Blanes

Somiers i matalassos, taules i cadires, portes, sofàs, calaixeres, neveres, forns, i fins i tot tasses de vàter, són només alguns dels mobles, electrodomèstics i altres elements de la llar que els veïns de Blanes -i de la majoria de municipis de la comarca- poden trobar habitualment, en contenidors de residus domèstics i, puntualment, en boscos i altres paratges naturals. Una conducta incívica que on més es repeteix d'aquesta localitat selvatana és -segons l'Ajuntament- al barri de la Plantera, i que pot ser sancionada amb multes d'entre 300 i 3.000 euros en funció de la seva gravetat o reiteració.

Per això, l'Ajuntament ha optat per «marcar» els llocs de la ciutat on es detecten més abocaments de voluminosos com a «punts negres». En aquests espais, el consistori penja un cartell en el qual es recorda als residents que, cada dimecres, hi ha un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili. «No hi ha cap necessitat d'abandonar els mobles a la via pública», s'especifica en el document, en el qual també es remarca que aquesta conducta és «sancionable».

De moment, segons l'Ajuntament, ja s'han penjat una quarantena de cartells, que marquen punts negres d'abandonament de voluminosos. Una conducta que el consistori també precisa que és «habitual» i que no s'ha generat ni incrementat a causa de la covid i les seves conseqüents restriccions i confinaments.

A banda dels voluminosos abandonats en contenidors i carrers, també es produeixen abocaments il·legals en boscos i paratges naturals. Un dels darrers es va detectar a finals d'octubre en un solar del camí de Mas Palou on van aparèixer una desena de bosses d'escombraries plenes i un centenar de llaunes de cervesa i begudes ensucrades buides i escampades per tota la zona.

En aquests casos, el consistori explica que és «molt difícil» identificar l'autor de l'abocament per poder aplicar-li la sanció corresponent. Si la deixalla s'ha llençat en un camí privat, es requereix al propietari que ho retiri i, en cas de no fer-ho, l'empresa gestora del servei de neteja municipal ho executa de manera forçosa, i després es passa la factura a l'amo del terreny. En aquest sentit, el consistori remarca que si es tracta de residus perillosos com vidres o fibrociment (uralita) es recullen tan bon punt són detectats.

En cas d'identificar la persona que genera els abocaments, les sancions que se li poden imposar poden anar dels 300 fins als 3.000 euros. És el cas del propietari d'una antiga fàbrica de la zona de la Plantera, que actualment es troba ocupada per una persona que pateix la síndrome de Diògenes i que acumula tota mena d'objectes i residus. Segons l'Ajuntament, s'ha requerit al propietari que resolgui la situació en reiterades ocasions, sense èxit, motiu pel qual se l'ha acabat sancionant.