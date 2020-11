Itineraris per sortir a passejar o a fer esport a Blanes i Lloret

La realització d'activitat física de manera regular, l'exposició a l'aire lliure i el contacte amb la natura, té importants beneficis sobre la salut física, emocional i mental. És per això que una bona manera d'afrontar el confinament municipal pot ser per gaudir dels entorns naturals que hi ha a prop del lloc on vivim. Si ets de Lloret de Mar o Blanes, et proposem diverses rutes per passejar o fer esport a l'aire lliure fins a les localitats limítrofes. Es tracta de sortides que es poden fer tranquil·lament, a l'abast de gairebé tothom, caminant, corrents o en bicicleta.



Camí de ronda

Fins a Tossa de Mar: El recorregut costaner d'uns 12 km que separa Lloret de Mar de Tossa de Mar és una muntanya russa que Puja i baixa penya-segats. L'excursió exigeix una bona forma física, ja que alguns trams passen per zones asfaltades, però tindreu ocasió de fer parada en algunes de les petites cales salvatges, com la de Porto Pi, cala Figuera, cala d'On Raja l'Aigua i moltes altres. L'arribada a la Platja Codolar, sota les muralles medievals de Tossa de Mar, és un premi més que merescut. La cirereta de l'excursió és una passejada amb aires medievals por la Vila Vella de Tossa de Mar i, per rematar, una pujada al far.

Fins a Blanes: És un dels millors passeigs que es poden fer per la Costa Brava. És un recorregut pels camins i boscos de pins i alzines que voregen la costa lloretenca, i que permet gaudir del paisatge natural de la línia de la Costa Brava. Aquest camí es pot realitzar a qualsevol època de l'any. És ideal si busques tranquil·litat i calma, ja que és ple de racons, vegetació i penya-segats.

Puig de Cadiretes

Ruta circular 100% pedalable amb trams de pista sense dificultat tècnica que permet rodar de pressa. Tendència de pujada des de l'inici, amb descansos. El punt més alt és el cim de les Cadiretes, de 518 metres d'altitud, que ofereix vistes espectaculars i és molt concorreguda pels esportistes locals.



Montbarbat-Vidreres

Probablement l'opció més espectacular i completa per als amants de la BTT pura, amb fortes pujades, seguides de descensos per senders rapidíssims, divertits i inacabables. Un terreny tècnic molt entretingut i un autèntic trencacames, entre agradables sorpreses en forma de vistes panoràmiques i edificis del passat medieval.



Montbarbat

Ruta circular, de distància molt assequible i que transcorre totalment per pistes ben senyalitzades i amb bon ferm ideals per rodar de pressa. El seu punt culminant és el poblat ibèric de Montbarbat, amb bones vistes panoràmiques.



Ermita de Les Alegries

Una ruta molt curta, sense dificultats tècniques i amb poc desnivell, ideal per fer amb la família o per iniciar-se.



Sant Pere del Bosc

Ruta curta que ens servirà per estirar cames pels entorns més immediats de Lloret de Mar i ens permetrà veure les ermites i els oratoris de la zona boscosa més propera. Ideal com a complement d'una sessió de preparació física, o per quan no hi ha temps per fer una ruta més llarga.



Montgròs

Una ruta curta per estirar cames, amb ascensió al cim del Montgròs inclosa. No et refiïs dels primers quilòmetres en pla per sortir de Lloret de Mar, ja que tot seguit iniciaràs un fort pendent de pujada d'uns cinc quilòmetres fins a coronar els 314 metres del puig del Montgròs. Molt bones vistes panoràmiques.



Turó Rodó

El poblat ibèric de Turó Rodó està situat sobre un promontori de 40 m d'alçada ubicat al nord-est i molt a prop del nucli de Lloret de Mar. S'aboca directament al mar en un lloc de fàcil defensa i amb un ampli camp visual sobre la platja de Lloret. De fet culmina el passeig marítim de Lloret: un clar cas de patrimoni arqueològic potencialment molt visitable del litoral de la Costa Brava, essent una oportunitat d'or per al diàleg entre recerca i difusió.



Riu i llacuna de la Tordera

La desembocadura de la Tordera es troba situada a l'extrem sud de Blanes i es caracteritza per la formació d'una llacuna litoral, aïllada del mar per una barra de sorra. Aquest fet fa que la desembocadura tingui un paper rellevant en les migracions de les aus per la seva situació estratègica entre els Aiguamolls de l'Empordà i el delta del Llobregat.



Ruta dels jardins

Aquest itinerari recorre magnífics jardins florals i paisatgístics del litoral mediterrani situats a la Costa Brava. Hi descobriràs miradors i balconades que ofereixen espectaculars vistes al mar com ho són els tres jardins botànics: Santa Clotilde, a Lloret de Mar, Marimurtra, a Blanes, i Pinya de Rosa, entre els dos municipis. Per la seva situació, esdevenen balcons vegetals penjats sobre la blava immensitat del Mediterrani.



Pinya de Rosa

Situada a l'extrem nord de Blanes, s'estén des de la Cala de Sant Francesc a Blanes fins a la platja de Santa Cristina de Lloret de Mar. És una zona terrestre-litoral-marina d'elevada riquesa natural i paisatgística.