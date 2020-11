Maçanet vol tenir l'aigua municipalitzada abans de les eleccions del febrer

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva vol tenir la gestió de l'aigua del municipi abans de la celebració de les eleccions catalanes del 14 de febrer. Així ho va avançar ahir l'alcaldessa, Natàlia Figueras, després que el dimecres passat s'aprovés en un ple extraordinari i de manera definitiva, la memòria de l'establiment i implantació del servei d'abastament domiciliari de l'aigua potable. «Per poder municipalitzar l'aigua, primer cal que la Generalitat ens reconegui la titularitat del servei», va explicar ahir Figueras.

Per això, una vegada aprovada, la memòria serà enviada a la Generalitat perquè ho traslladi a la Comissió Jurídica Assessora que serà qui haurà d'emetre un informe a favor o en contra, el qual haurà de rebre el vistiplau del govern. Un procés que, des del consistori, calculen que es podria allargar més de dos mesos i que confien que podria estar resolt abans de les eleccions del 14 de febrer. «Si ens donen el vistiplau, podrem fer ús de la xarxa, però si ens ho deneguen, haurem de tornar a començar tot el procés per esmenar els continguts que ens indiquin», va precisar la batllessa.

En el ple extraordinari, i abans d'aprovar la memòria, també es van resoldre les tres al·legacions presentades al document: una per part de l'empresa Sorea, que gestiona l'abastament d'aigua al nucli i a les urbanitzacions del molí, Montbarbat i Mas Altaba; una de la companyia Rec Madral, que gestiona l'abastament d'aigua a la urbanització Maçanet Residencial Park; i una tercera del grup municipal Acord per Maçanet (AM).

D'aquestes, l'única que el consistori va acceptar parcialment va ser la de Sorea, que al·legava que la memòria no aporta una comparació de models alternatius a la gestió de l'aigua i que el personal i el material que es destina és insuficient. En canvi, tant el portaveu d'AM, Josep Maria Ciurana, com les de Rec Madral, van ser desestimades. En el primer cas perquè, segons l'Ajuntament, s'exposava «una declaració d'intencions i voluntats polítiques, presentades fora de termini». Respecte a Rec Madral perquè, entre d'altres, en el ple del 8 de juny del 2020, es va crear de nou la comissió amb nous membres i per a un àmbit d'anàlisi diferent i, per tant, el procediment no havia caducat per «l'incompliment de la comissió d'estudi de lliurar la memòria en el termini de tres mesos», tal com al·legava l'empresa.



Creació de l'empresa

I mentre la memòria fa el seu camí burocràtic cap a la resolució final, l'Ajuntament ja treballa per tenir-ho tot a punt per quan arribi. «Per poder iniciar el nou model de gestió directa, primer cal tenir una empresa i dotar-la dels instruments necessaris per poder agafar el servei», va explicar Natàlia Figueras, qui va precisar que, actualment, es troben treballant en aquest procés.

En aquest sentit, també va subratllar que els advocats contractats pel consistori també estan treballant en la resolució del Contracte amb Sorea amb «la voluntat de presentar una proposta d'acord per finalitzar el contracte» i fer-ho coincidir en la posada en marxa del nou model de gestió.

Amb la municipalització de l'aigua, un dels principals objectius del consistori és acabar amb el problema amb el subministrament de l'aigua existent a la urbanització Residencial park des de fa més de 20 anys.

Concretament des del 25 de juny de l'any 1997, quan l'Ajuntament d'aleshores -encapçalat per Antoni Guinó- va recepcionar el sector amb tots els serveis, menys el de la xarxa de distribució i dipòsits de subministrament d'aigua. Des de llavors, els veïns han denunciat en reiterades ocasions els problemes relacionats amb la falta d'aigua o la qualitat d'aquesta.

Un malestar que va escalar el 2013, quan l'aigua de l'aixeta va deixar de ser transparent i va començar a sortir marró a causa d'un excés de ferro i manganès i sobretot, el 2015 quan va ser declarada no apta per al consum humà, provocant nombroses protestes i manifestacions per part dels veïns de la zona.

Finalment, l'Ajuntament va iniciar el procés de municipalització de l'aigua el desembre del 2017 -durant el govern de Ciurana- que podria culminar a principis del 2021 si tot va com preveu el consistori.