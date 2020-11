S'obre al trànsit el nou pont sobre la Tordera entre Blanes i Malgrat de Mar

El nou pont sobre el riu Tordera s'ha obert al trànsit aquest divendres al migdia. Amb la posada en funcionament d'aquesta infraestructura es recupera la connexió viària directe entre Blanes (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme) que el temporal Gloria es va emportar per davant a finals de gener. De mitjana hi circulaven 8.000 vehicles al dia. El nou pont compta amb dos carrils més amples i també hi ha un vial per a vianants i ciclistes. El cost de les obres ha estat de 4,6 milions d'euros que ha assumit el Departament de Territori i Sostenibilitat. Tot i la posada en funcionament del pont encara cal finalitzar les obres amb tasques de jardineria i remats, unes feines que s'acabaran durant el desembre.

Blanes (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme) tornen a tenir una connexió directa sobre el riu Tordera des d'aquest divendres al migdia amb la posada en funcionament del nou pont. La nova infraestructura restitueix l'anterior pont després que l'augment del cabal del riu se l'emportés per davant a finals de gener, durant el temporal Gloria.

El pont, que era de titularitat compartida entre les diputacions de Girona i Barcelona, s'ha refet de nou en menys deu mesos. Les obres, però, han anat a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat. El motiu és que ja hi havia un acord previ entre les tres administracions per renovar aquesta infraestructura, per on hi circulen uns 8.000 vehicles al dia, per ampliar-lo.

Després del temporal el conseller de Territori i Sostenibilitat va visitar la zona i es va comprometre en treure del calaix l'ampliació del pont i adaptar-lo a la situació. El projecte va ser considerat d'urgència i per aquest motiu s'ha pogut posar en funcionament aquest divendres, vuit mesos després de l'inici de les obres.

Durant la posada en funcionament, Calvet ha visitat el pont i ha anunciat que la nova infraestructura compta amb una "millora hidràulica". De fet, la construcció és més alta i compta amb uns pilars més arrelats al terreny, fet que permetrà resistir futures riuades. El conseller ha remarcat que el canvi climàtic provoca que "en els propers anys aquests fenòmens seran més freqüents del que estàvem acostumats" i per això cal "adaptar" les infraestructures a la nova situació.

Per altra banda, el nou pont compta amb un carril per cada banda molt més ample dels que hi havia a l'anterior, on pràcticament no podien passar dos cotxes al mateix temps. També hi ha un vial paral·lel per a vianants i ciclistes. Segons Calvet aquest vial és una "millora fonamental" ja que hi ha molt de trànsit de bicicletes entre les dues poblacions.

Les obres han comptat amb un pressupost de 4,6 milions d'euros. Tot i la posada en funcionament del pont, les obres encara s'allargaran un mes més. El motiu és que els operaris encara estan arranjant la llera de la Tordera i els falta finalitzar obres de jardinera i remats. Una vegada s'acabin els treballs, la infraestructura passarà a mans de les diputacions de Girona i Barcelona, que se n'encarregaran del seu manteniment.

Les crítiques de l'alcalde de Blanes a Adif

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha aprofitat l'acte per lloar l'actitud de la Generalitat i criticar la d'Adif, en relació al nou pont del tren. Canosa ha dit que mentre el Govern "no va dubtar ni un moment a treure del calaix un projecte llargament reivindicat pels municipis", l'administració de l'Estat "l'únic que ha fet ha estat escudar-se en una situació d'urgència per fer un pont que no és el que volíem". En aquest sentit, ha recordat que Adif té sobre la taula un projecte de desdoblament de la via que "ha tornat a ignorar". "Tornen a condemnar-nos a unes infraestructures necessàries però no desitjades", ha afegit.