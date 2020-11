Acaben les obres de reconstrucció del pont ferroviari sobre la Tordera

Adif ha donat per acabades les obres de reconstrucció del pont ferroviari que creua la Tordera, i que va quedar arrasat pel temporal Gloria el gener passat. Un cop s'hagi verificat la documentació pertinent, el següent pas serà posar d'acord l'operador –Renfe- i el responsable –Generalitat- per tal que tornin a fixar la nova data per poder tornar a establir el servei. En total, l'obra ha costat 10,4 milions d'euros (MEUR) i actualment s'estan enllestint les darreres revisions de seguretat abans de restablir la circulació. La nova estructura compta amb cinc vans que suporten els 221,3 metres de longitud que fa el pont. A la zona hi ha treballat uns 40 operaris en torns de 24 hores i s'han necessitat deu màquines per reparar l'obra.

Pel que fa al muntatge de la via s'han utilitzat 792 metres de carril, 633 travesses i1.483 metres cúbics de basalt. A més, també s'han hagut de muntar 1.200 metres nous de catenària i s'han hagut d'estendre instal·lacions de seguretat i comunicacions. Tanmateix, Adif ha hagut de realitzar diferents operacions tècniques per tal de poder garantir els paràmetres geomètrics "òptims" de la via i s'han fet les pertinents proves de càrrega per tal de comprovar la fiabilitat de l'estructura. Els 10.412.421 euros que ha costat l'obra seran cofinançats per fons europeus.

El temporal Gloria va arrasar el pont anterior. La crescuda del riu pels prop de 200 litres per metre quadrat que van caure, conjuntament amb la quantitat de vegetació que va arrossegar la Tordera van fer col·lapsar els pilars i van destrossar la infraestructura, que deu mesos després torna a estar operativa.