Blanes permet tornar a posar el mercat al Passeig de Mar després de les queixes dels marxants

El Passeig de mar tornarà a tenir parades de mercat després que l'Ajuntament hagi aprovat la petició dels marxants, que feia tres setmanes que protestaven. Ara bé, l'informe tècnic que avala que els paradistes puguin tornar a fer mercat al Passeig de Mar també obliga a reduir el nombre a la meitat. D'aquesta manera, ajuntament i marxants han arribat a l'acord que les parades s'alternaran cada dilluns per tal de poder mantenir el mercat en aquesta zona de Blanes, que els paradistes no volien perdre. De fet, la distribució serà en una única línia per tal de guanyar espai entre els clients i així evitar les aglomeracions.

A més, de manera aleatòria, i en moments que es considerin de màxima presència de públic, s'aniran realitzant recomptes del nombre de públic que hi ha al mercat per valorar si se supera o no l'aforament permès. Seran dos controladors els qui comprovaran les dades i, en cas que se sobrepassi el màxim permès de 1.250 persones, avisaran la Policia Local de Blanes perquè actuï. El control es farà diverses vegades mentre duri l'activitat, una d'elles coincidint amb el moment de màxima afluència perquè sigui prou efectiu.