Obre al trànsit el nou pont sobre la Tordera entre Blanes i Malgrat de Mar

Només nou mesos després que

el temporal Gloria s'endugués el pont sobre la Tordera a finals de gener, i fruit de la bona col·laboració i els acords entre els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar, les Diputacions de Girona i Barcelona i la Generalitat de Catalunya ha fet possible, amb un temps rècord de vuit mesos, reconstruir i millorar el pont de la GIP-6831 que uneix les poblacions de Blanes i Malgrat de Mar per sobre la Tordera.

El nou pont, que va entrar en servei ahir al migdia, s'ha reconstruït partint d'un projecte reclamat des de fa molts anys pels dos municipis costaners que ara, coincidint amb la destrucció de la infraestructura pel temporal, la Generalitat ha tirat endavant, fent una reforma actualitzada.

La nova infraestructura, que s'ubica en el mateix emplaçament, compta amb una longitud de 220 metres i amb una amplada de 13 metres que transcorren sobre la Tordera sostinguts per quatre pilars. El nou pont integra un carril a la banda est destinat al pas de vianants, ciclistes i a l'hora pot servir de mirador de la Tordera. Aquesta infraestructura és utilitzada per més de 8.000 vehicles al dia.

La construcció del nou pont ha costat 4,6 milions d'euros finançats en la seva totalitat per la Generalitat de Catalunya. Tot i la posada en funcionament del pont, les obres encara s'allargaran un mes més. El motiu és que els operaris encara estan arranjant la llera de la Tordera i els falta finalitzar obres de jardinera i remats. Després passarà a mans de les Diputacions de Girona i Barcelona, que en tenen la titularitat, i que en continuaran fent el manteniment.

Després del temporal, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va visitar la zona i es va comprometre a executar l'ampliació del pont i adaptar-lo a la situació. El projecte va ser considerat d'urgència i per aquest motiu s'ha pogut posar en funcionament només vuit mesos després de l'inici de les obres.

Durant l'acte d'obertura de la infraestructura, Calvet, va manifestar que «davant el canvi climàtic, aquest escenari de fenòmens meteorològics imprevisibles com el Gloria, seran més freqüents i violents». «Davant d'això haurem d'adaptar-nos a aquests canvis climàtics amb la construcció de noves infraestructures: l'adaptació és clau en la creació de noves infraestructures», va subratllar el conseller, qui va afegir que aquest vial és una «millora fonamental», ja que hi ha molt de trànsit de bicicletes entre les dues poblacions.



Crítiques a Adif

D'altra banda, l'alcalde de Blanes, Àngels Canosa, va aprofitar l'acte per lloar l'actitud de la Generalitat i criticar la d'Adif, en relació amb el nou pont del tren. Canosa va dir que mentre el Govern «no va dubtar ni un moment a treure del calaix un projecte llargament reivindicat pels municipis», l'administració de l'Estat «l'únic que ha fet ha estat escudar-se en una situació d'urgència per fer un pont que no és el que volíem».

Per Canosa la voluntat, els terminis i els resultats del pont del tren que fa Adif, és una oportunitat perduda per part de l'Estat de no tirar endavant el projecte existent per desdoblar la línia ferroviària en aquest moment. El nou pont del tren està quasi acabat quedant per fer els treballs sobre seguretat ferroviària, amb la revisió especial de seguretat en la catenària i les vies, senyalització així com les proves amb trens buits.

Sobre aquestes obres, Adif va explicar el setembre passat que preveia recuperar la circulació de la línia ferroviària R1 entre Blanes i Malgrat abans del 2021. Actualment l'estructura del nou pont, de 220 metres, està completament enllestida i té forma d'onada. L'anterior datava de l'any 1954.

Les obres es van adjudicar per via d'urgència al febrer passat per un import de 8.605.058 euros (sense IVA).