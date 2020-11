Un home mata la parella a Lloret de Mar

Un home mata la seva parella a Lloret de Mar i després s'entrega al la Policia Local.

L'home, de 51 anys, s'ha presentat a la comissaria de la Policia Local de Lloret cap al voltant de les nou del matí, plorant i dient que havia matat a la seva dona a casa seva, un apartament a l'avinguda de les magnòlies de la localitat selvatana.

La parella, d'origen belga, vivia en un apartament llogat des de feia uns anys. La víctima, de 49 anys, hauria mort asfixiada a mans de la seva parella, segons la principal hipòtesi en què treballa la policia, a falta de l'autòpsia. No consten antecedents als jutjats de violència entre la parella.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos (AIC), que s'han fent càrrec de la investigació. El cadàver, amb signes de violència, s'ha localitzat a l'interior d'un pis situat a la zona del final del Passeig Marítim.

El detingut ja es troba a dependències dels Mossos d'Esquadra a Blanes a l'espera que torni a Lloret per la reconstrucció dels fets.

El jutjat número 5 de Blanes, amb competència en matèria de violència, ha ordenat l'aixecament del cadàver. Una hora més tard, els agents han sortit del pis amb l'arrestat.

Lloret de Mar convoca un minut de silenci per condemnar el crim

L'ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un minut de silenci per condemnar la mort. L'acte se celebrarà a les sis de la tarda a la plaça de la Vila. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, condemna els fets i afirma que "avui Lloret està de dol". "L'Ajuntament es personarà com a acusació popular i refermem la nostra voluntat de posar totes les barreres al nostre abans per evitar una nova situació de violència masclista", assegura.