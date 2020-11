Mata la dona escanyant-la i s'entrega a la policia de Lloret

Crim masclista a les comarques gironines. Un home va assassinar aquest diumenge la seva dona de 49 anys escanyant-la després d'una discussió. L'home, de 51 anys, es va entregar ahir al matí a la comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar. Va confessar els fets, el van detenir i els Mossos d'Esquadra Divisió d'Investigació Criminal de Girona estan a càrrec de la investigació.

Avui està previst que el detingut declari davant dels Mossos i que dijous passi a disposició de la magistrada del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Blanes. Segons el TSJC, no hi ha antecedents als jutjats de violència entre la parella.

La parella estava casada i vivia a Lloret però són originaris de Bèlgica. El fet que el presumpte assassí parlés flamenc va obligar ahir a desplaçar un intèrpret. I és que després de la seva detenció, durant la tarda, es va fer la reconstrucció dels fets a l'escena del crim.

Un domicili situat a l'avinguda de les Magnòlies de Lloret, no gaire lluny del passeig marítim. La parella vivia en un quart pis del bloc d'apartaments. Hi estaven de lloguer de feia anys -tot i tenir dos pisos més de propietat al municipi que llogaven per exemple a través de Booking- i la dona estava empadronada a la vila. Eren una parella coneguda pels pocs veïns del bloc que hi viuen tot l'any, que van assegurar ahir que mai havien presenciat cap tipus de discussió de la parella.

Durant la reconstrucció dels fets, el presumpte homicida va explicar el que hauria succeït. Va relatar que el crim es va produir diumenge entre les nou i quarts de deu de la nit. Es van barallar perquè, segons el detingut, la víctima li va retreure una relació extramatrimonial i, fins i tot, l'hauria amenaçat dient que el mataria. L'autor confés va destacar que va ser llavors quan, en un atac d'ira, la va empènyer contra el sofà i la va començar a escanyar. Després la va llençar contra el terra i va continuar estrangulant-la fins que la va matar.

La relació extramatrimonial que va causar la baralla havia provocat que la parella se separés durant un temps i que el detingut tornés a Bèlgica. Però el desembre passat van tornar a viure junts.

El crim va tenir lloc al menjador i quan ahir, cap a les nou del matí, la policia va entrar a la casa es va trobar la dona morta a terra. Cal destacar que quan l'home es va dirigir a la Policia Local de Lloret anava una maleta amb una muda, va estar plorant en tot moment i va confessar el crim. Fins i tot va donar la clau del pis als policies perquè hi anessin.

Durant la reconstrucció dels fets, l'home també es va mostrar molt afectat i va dir als presents que creia que la víctima tenia una relació extramatrimonial. Després de cometre el crim, segons va dir durant la diligència, va pensar a suïcidar-se i va escriure una carta als dos fills de la víctima, de 26 i 30 anys, que viuen a Bèlgica. Durant la inspecció ocular que es va fer en presència de la comitiva judicial, el pis estava endreçat. L'autor confés tampoc presentava marques de cap forcejament. Acabada la reconstrucció, l'arrestat va retornar a la comissaria dels Mossos de Blanes, on avui declararà.



«Rebuig, horror, consternació»

A les sis de la tarda, més de 200 persones van fer un minut de silenci davant l'ajuntament de Lloret de Mar per condemnar el crim masclista. «Rebuig, horror, consternació i indignació ens omplen en aquests moments i traslladem tot el nostre condol als familiars de la víctima», va dir l'alcalde, Jaume Dulsat.

L'Ajuntament es personarà al cas com a acusació popular. El batlle durant la concentració va recordar ahir que l'assassinat arriba «a les portes» del dia 25, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i va dir que seguiran lluitant contra la xacra. L'acte va acabar amb un aplaudiment de record a la difunta. A banda d'aquesta mostra de rebuig, ahir també n'hi van haver de diversos sectors socials i també de la Generalitat.



Segon crim masclista del 2020

El de Lloret de Mar és el segon crim masclista d'aquest any. Al maig, en plena crisi del coronavirus i amb l'estat d'alarma encara en vigor, es va produir un crim a l'Escala. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 65 anys, de nacionalitat belga. Va morir en mans de la seva parella -amb qui estava en procés de separació-, un home de 72 anys i nacionalitat espanyola que després es va suïcidar.