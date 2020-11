Estudiants i treballadors de Lloret reclamen més «seguretat» contra la COVID-19 en els autobusos

Menys freqüència de pas que abans de la pandèmia, «incompliment» d'algunes mesures anticovid i poc servei durant el període nocturn. Aquests són alguns dels motius pels quals un grup d'estudiants i treballadors de Lloret han iniciat una recollida de signatures per demanar més «seguretat i millores» en el servei d'autobús que va d'aquesta localitat a Blanes i que presta l'empresa Moventis.

Segons va informar Nova Ràdio Lloret, la iniciativa la va impulsar Ángel Aguilera, un lloretenc de 19 anys que estudia un cicle formatiu d'Administració i Finances de l'institut Serrallarga de Blanes. De moment, la campanya que es realitza a través de la plataforma Change.org ja ha recollit 250 signatures.

Segons explica Aguilera en la campanya, en hora punta es poden arribar a acumular fins a 60 passatgers -molts de peu- dins un mateix autobús, sense que es compleixi la distància mínima de seguretat de dos metres per evitar la propagació de la covid-19. A més, relata que alguns vehicles no disposen de gel hidroalcohòlic i que, han presentat diverses reclamacions a la companyia sense èxit.

Entre les peticions que fan destaquen: la demanda de més freqüència de pas dels autobusos que surten del centre de Blanes i de la Renfe; que s'imposi un protocol de seguretat i d'higiene «més estricte» en els vehicles i a l'estació; que es redueixi l'import dels bitllets que actualment costa 2,20 euros un sol viatge, o que s'ampliï l'horari de l'últim bus que surt de Blanes fins a dos quarts d'onze de la nit, ja que actualment el darrer surt a tres quarts de deu de la nit, quan alguns estudiants i treballadors encara no han acabat les seves jornades laborals, o les classes. «Si firmeu ens ajudareu a tenir un transport decent i pagant un preu just, i marcarà un primer pas per millorar el servei del transport públic en general», asseguren en la petició de signatures.

Segons l'emissora local de Lloret, l'institut Serrallarga i l'Ajuntament donen suport a la petició d'aquest grup de ciutadans. Per part del centre educatiu, el seu director, Rubén Fernández, va assenyalar que més d'una tercera part dels alumnes dels cicles formatius que estudien a l'institut blanenc provenen de Lloret i que aquesta petició respon a una «necessitat».

Respecte a l'Ajuntament de Lloret, el regidor de mobilitat, Cristian Fernández, va exposar a la ràdio que com a administració, fan el mateix reclam al Govern català i que donen suport a la reclamació que fan aquest grup d'estudiant i treballadors del municipi. A més, l'edil va afegir que no és la primera vegada que reben peticions relacionades amb la millora del servei de bus amb Blanes.

De moment, els impulsors de la campanya també han portat la seva queixa fins al síndic del ciutadà de Lloret.