Aturem la C-32 presenta més de 80 al·legacions al tercer projecte per allargar la carretera

La plataforma Aturem la C-32 ha presentat més de 80 al·legacions al tercer projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat per ampliar la carretera fins a Lloret de Mar. Segons detalla la plataforma, el Govern aposta per dos traçats que passarien pel mig del bosc entre Blanes i Lloret de Mar afectant paratges de gran interès natural i paisatgístic.

Per contra, lamenten que les dues alternatives que "s'ajusten millor" a la Llei de Canvi Climàtic i s'alineïn amb els objectius d'Emergència Climàtica decretada per la Generalitat no siguin les prioritàries.

Per altra banda, la plataforma planteja dubtes sobre el fet que l'autopista sigui l'única solució als problemes de mobilitat de Lloret de Mar. Aturem la C-32 considera que el transport públic està "menystingut" a l'estudi informatiu de la nova carretera. En aquest sentit, l'entitat creu que caldria fomentar aquest tipus de mobilitat per alleugerir el trànsit entre les poblacions de Blanes i Lloret.

En un àmbit més econòmic la plataforma incideix en els encariments injustificats que la Generalitat planteja en les alternatives que els ecologistes qualifiquen de més sostenibles. Segons detallen, el projecte mostra un increment del 30% el cost dels traçats alternatius 3 i 4 respecte el projecte del 2018. Segons apunta l'entitat, aquesta "necessitat d'inflar les xifres" respon a una justificació per descartar els traçats.

Per últim, en un àmbit més social Aturem la C-32 també ha presentat al·legacions en relació al patrimoni arquitectònic modernista que hi ha a la zona de l'Àngel de Lloret de Mar. Consideren que la valoració té greus mancances i tampoc s'inclou el valor patrimonial dels boscos del Vilar i Sant Pere del Bosc a nivell cultural, històric i espiritual.

Per tots aquests motius, la plataforma demana al Departament de Territori i Sostenibilitat que enterri el projecte d'ampliació de la C-32 d'una vegada per totes. Segons l'entitat, la solució als problemes de mobilitat a Blanes i Lloret de Mar passen per millorar la xarxa existent i potenciar el transport públic entre les dues poblacions.