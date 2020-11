Detenen a Riells dos membres d'una xarxa de tràfic d'animals protegits

La Guàrdia Civil ha desarticulat dos grups criminals que traficaven amb espècies protegides. A les comarques gironines s'han arrestat dues persones que hi pertanyen. Es tracta de dos homes que la policia ha detingut a Riells i Viabrea. Juntament amb els Agents Rurals que també ha investigat una de les bandes han escorcollat un domicili de la localitat de la Selva i hi han comissat un gran nombre de rèptils. De fet, representen més d'un terç de tots els comissats en l'operatiu policial.

Concretament, s'hi han intervingut 110 tortugues protegides i cinc closques d'aquest mateix rèptil. En aquest domicili es criaven aquests animals exòtics. Totes les tortugues comissades a Espanya estarien valorades en prop de 30.000 euros.

A tot Espanya s'han detingut i investigat un total de 21 persones a tot l'Estat que pertanyen a dos grups criminals que es dedicaven a la cria, tinença, comerç i tràfic de rèptils protegits al marge dels requisits establerts per la legislació vigent. Durant l'operatiu s'han recuperat més de 300 espècies de rèptils -principalment tortugues i llangardaixos- amb la més alta protecció en l'àmbit internacional, així com armes de la Segona Guerra Mundial. En total estan valorats en més de 800.000 euros.

Del resultat de les operacions, s'ha descobert que alguns investigats extreien animals del seu entorn natura. Procedien de llocs tan diversos com Mèxic, Selva Amazònica, Nord d'Àfrica, Austràlia, Sud-àfrica o Orient Mitjà, els quals eren introduïts de manera il·legal a Europa.



«Mules» des del país d'origen

Les bandes criminals desmantellades comptaven amb una xarxa de «mules» que tenia la missió de traslladar-se fins als països d'origen dels animals, i un cop allà exportaven les espècies usant mètodes d'ocultació. Duien els animals amagats en maletes i recipients i alguns d'ells no sobrevivien.

Així mateix, els agents han descobert també una xarxa de veterinaris que proporcionava documentació falsa, facilitant amb això el «blanqueig» dels animals obtinguts mitjançant el tràfic il·legal.

Els delictes contra el medi ambient han esdevingut una de les activitats més lucratives, movent cada any milers de milions d'euros. El tràfic d'animals protegits lligat a la forta demanda que tenen en alguns mercats ha portat a una situació crítica per a moltes espècies. Aquestes operacions han comptat amb la col·laboració de l'Europol, que ha realitzat la funció de coordinació de diferents accions i anàlisi en diferents països. europeus. Aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla TIFIES de lluita contra el tràfic il·legal d'espècies silvestres i el projecte LIFE impulsat per la comissió europea.